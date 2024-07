Polka zwolniona za brak stanika? „Łzy stanęły mi w oczach”

Tiktokerka o nicku Bekalarska opublikowała nagranie, w którym opowiada historię swojej pracy na produkcji zapachów do aut w Kaliszu (Wielkopolskie). Jak zaznaczyła, praca była prosta, nie wymagano specjalnych umiejętności czy wykształcenia. Znalazła ją za pośrednictwem agencji pracy i podpisała umowę zlecenie.

– Praca była super, nie była to wymarzona praca, ale też nie najgorsza, pracowałam w gorszych miejscach. Odnajdywałam się, nie było fizycznie nic trudnego w tej pracy, ale psychicznie była masakra. Panował tam straszny mobbing, mobbing od góry, od osób postawionych wyżej i mobbing między pracownikami – opowiadała na nagraniu Justyna.

Dziewczyna wspomina o nierównym traktowaniu pracowników i mobbingu, jakiego miała dopuszczać się kierowniczka. Justyna pracowała tam dwa miesiące, ale dopiero wczoraj przelała się czara goryczy.

Nakaz noszenia bielizny. „Taki był komunikat”

– W poniedziałek rano dostaliśmy komunikat: pani kierownik przy wszystkich dziewczynach powiedziała, że od dzisiaj jest nakaz noszenia bielizny, że proszę zakładać bieliznę i tyle, taki był komunikat – mówiła dziewczyna.

Dodała, że nie nosi stanika od trzech lat, jak nie więcej. „Chodzę ubrana tak, że nikt nawet nie zauważy, że nie mam tego stanika, chyba, że bardzo mu na tym zależy” – powiedziała.

Pracownice na to zarządzenie zareagowały różnie. Jedne z uśmiechem, inne były zaskoczone nowymi zasadami, które tak daleko ingerują w wolność pracowniczek. – Ja rozumiem, że dla normalnych osób to całkowicie normalne i całkowicie naturalne, że zakłada się stanik, ale dla niektórych widocznie nie. Taki był komunikat od kierowniczki, która ma zarządzać ludźmi, interesuje się czyimś stanikiem, szczerze mówiąc zszokowało mnie to – mówiła Justyna.

„Łzy stanęły mi w oczach”

Nie planowała zastosować się do zalecenia. Dwa dni później tiktokerka miała zostać złapana za rękę i usłyszeć: „czemu nie masz stanika?”. – Poczułam się jakby ktoś mnie obdarł z godności w jednym momencie, zero szacunku, poczułam się mega źle, stanęły mi łzy w oczach – dodała autorka nagrania. Podkreśliła, że nie była jedyną pracowniczką, która otrzymała taką uwagę – jej koleżanka także usłyszała żądanie od kierowniczki, by następnego dnia przyjść do pracy w staniku.

Obie pracowniczki dostały w trakcie przerwy telefon od agencji, która pośredniczyła w ich zatrudnieniu z informacją, że ich umowa została rozmwiązana. – Dostaliśmy telefon, że nasza umowa jest rozwiązana, że jutro mamy nie przychodzić do pracy, że jeśli chcemy oddać nasze plakietki, to możemy podjechać do agencji albo oddać je pani kierownik. Byłam w szoku, bo dopiero, co się przeprowadziłam, dostałam pracę, myślałem, że będzie okej, a zostałam bez pracy z dnia na dzień – żaliła się tiktokerka.

Zwolnione dziewczyny pojechały do agencji, by uzyskać informację o okolicznościach i powodach zwolnienia. Nie otrzymały jednak żadnych wyjaśnień.

