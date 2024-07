Ten 8-latek może zaraz zacząć bić wędkarskie rekordy. Wiele na to wskazuje

Elliott Webster z Chicago ma jedynie 8-lat. Mimo tego niejeden wprawiony wędkarz mógłby już teraz pozazdrościć mu złowionych okazów i historii, które może opowiadać przy ognisku. – Jego ulubioną historią jest złowienie owcogłowy, która złamała mu wędkę na pół, a on nadal był w stanie ją wyciągnąć – opowiada dziennikarzom jego ojciec Todd Webster.

Chłopiec spokojnie ma w czym przebierać, jeśli chodzi o ulubione zdobycze. Wśród swoich ulubionych wymienia jednak przede wszystkim łososie, pstrągi jeziorowe, bassy wielkogłębinowe i bassy małogębowe. Jeden ze złowionych przez Elliott bassów był niemal tak wielki jak on!

8-latka wspierają rodzice i wędkarze z całej okolicy

Młody chłopak nie jest w swojej pasji sam. Wspiera go cała społeczność wędkarska chicagowskiego Belmont Harbor. Załogi pobliskich kutrów z całych sił pomagają mu doskonalić umiejętności. – Uczą go wiązania żyłek i są podekscytowani, gdy przyjeżdża – relacjonuje ojciec chłopca.

twitter

Jeśli komuś wydaje się, że 8 lat to za dużo, żeby mówić o wielkim młodym talencie, to uspokajamy. Pasja Eliotta zaczęła się wcześniej. Już kiedy miał 7 lat powstawały o nim pierwsze artykuły. – On ma bakcyla, ma tę pasję – mówił wówczas o nim kapitan jednego z kutrów.

W pasji wspierają go także rodzice starając się zawsze, aby był w pełni bezpieczny. – Uważam, że niezależnie od umiejętności pływania dziecka, jest niezwykle ważne, aby nosiło odpowiednią kamizelkę ratunkową w pobliżu wody – zapewnia dziennikarzy Todd Webster.

Polska też jest pełna młodych, zapalonych wędkarzy

Choć piszemy o Elliocie Websterze, od którego dzielą nas tysiące kilometrów, nie znaczy to, że i w Polsce nie ma mnóstwa młodych, zapalonych adeptów wędkarstwa. PZW stale zachęca swoich członków, aby Ci zabierali nad wody pociechy. Kto wie, czy za kilka lat to o polskich 8-letnich wędkarzach nie będą pisać amerykańskie serwisy?

Czytaj też:

Mógł pobić rekord Polski, zabrakło mu jednej rzeczy. To przestroga dla wędkarzyCzytaj też:

Prawdziwy fanatyk wędkarstwa powinien zdobyć 10/10. Dasz radę?