Zaskakujące kulisy spięć w rodzinie królewskiej. Meghan twierdzi, że Harry „zasługiwał na więcej”

Meghan Markle była przekonana, że książę Harry „zasługiwał na więcej dóbr materialnych”. Do takiego wniosku doszła po tym, jak po raz pierwszy odwiedziła apartament księcia i księżnej Walii na terenie Pałacu Kensington.

Książę Sussex, wówczas 39-latek, mieszkał wówczas w jednej z najmniejszych królewskich posiadłości – Nottingham Cottage, która miała dwie sypialnie i jedną łazienkę. Tymczasem książę William i Kate mieszkali w przestronnym, 20-pokojowym apartamencie w Londynie.

„Początek napięć między parami”

Rob Jobson, autor biografii księżnej Kate pisał, że „kiedy Meghan i Harry wybrali się na drinka do apartamentu Williama i Kate, Meghan była zaskoczona dysproporcjami między braćmi”. Chodzi konkretnie o to, jak wystawnie miał żyć brat Harry'ego w porównaniu z tym, w jakich warunkach mieszkał on sam. „Był to być może początek wszystkich napięć między dwiema parami” – czytamy w biografii.

Dodatkowo jej autor stwierdził, jakoby książę William „zakazał” Meghan Markle noszenia na jej ślubie w 2018 roku jakiejkolwiek biżuterii księżnej Diany. Kate miała na to pozwolenie, gdy wychodziła za mąż siedem lat wcześniej.

„Meghan rozumiała, że William jest wyżej w hierarchii królewskiej jako następca tronu niż jej mąż, ale uważała, że Harry jest również księciem, więc zasługuje na więcej pod względem materialnym” – twierdził w biografii Jobson.

Meghan „zirytowana dysproporcją”

Książę Harry wspominał, że czuł się „zawstydzony”, kiedy po raz pierwszy przywiózł Meghan do swojego domu w Nottingham Cottage. „Byłem podekscytowany, że mogę powitać Meg w moim domu, ale też zawstydzony. Nott Cott nie był pałacem” – tłumaczył książę Harry w opublikowanych niegdyś wspomnieniach związanych z początkami relacji z Meghan Markle.

Później para przeprowadziła się do Frogmore Cottage, domu z pięcioma sypialniami, który ostatecznie opuścili latem ubiegłego roku. Według medialnych doniesień, nieruchomość, której remont kosztował Harry'ego i Meghan ponad 2 miliony funtów, stoi nadal pusta.

Relacje między braćmi i ich małżonkami najwyraźniej rozpadły się całkowicie po tym, jak w 2020 roku Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia funkcji członków rodziny królewskiej. Nie wiadomo, kiedy obie pary widziały się po raz ostatni, ale Meghan nie uczestniczyła w żadnym wydarzeniu w Wielkiej Brytanii od czasu pogrzebu królowej Elżbiety, który miał miejsce we wrześniu 2022 roku.

