Koszmarny wypadek na Pomorzu. Wielu rannych, w tym dzieci

Codziennie na stronie polskiej policji pojawiają się statystyki wypadków drogowych. Tylko w piątek na ulicach naszego kraju doszło do 66 takich incydentów. Zginęły trzy osoby, a 73 zostały ranne.

Tragiczny wypadek na Pomorzu. Poszkodowane dzieci

Z kolei w sobotę Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie poinformowała o kolejnym zdarzeniu. Na drodze S6 w okolicy Koszalina zderzyły się dwa auta. Podróżowało nimi łącznie dziewięć osób. Dwie poniosły śmierć na miejscu. Siedmioro pasażerów jest poszkodowanych. Wśród nich czworo dzieci.

– Policjanci z koszalińskiej drogówki wstępnie ustalili, że kierujący mazdą włączając się do ruchu na drodze S6 wykonał manewr zawracania, w wyniku czego doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym jeepem. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący mazdą i jego pasażerka. Dwójka wspólnie podróżujących z nimi dzieci w wieku 6 i 14 lat została przetransportowana do koszalińskiego szpitala — podała w rozmowie z "Faktem" Izabela Sreberska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Na miejscu działają służby, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadki drogowe. Policjanci apelują

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Policja apeluje do kierujących, aby stosowali się do ograniczeń prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest między innymi w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.

Przypominamy, że w Polsce obowiązują następujące limity prędkości:

Obszar zabudowany – 50 km/h

Poza obszarem zabudowanym: Droga jednojezdniowa – 90 km/h Droga dwujezdniowa – 100 km/h

Drogi ekspresowe: Droga jednojezdniowa – 100 km/h Droga dwujezdniowa – 120 km/h

Autostrady – 140 km/h

Strefy zamieszkania – 20 km/h

Czytaj też:

Tragiczny wypadek na zagranicznych wakacjach. Będzie szczęśliwe zakończenie koszmaru Klaudii?Czytaj też:

Tragiczny wypadek pod Wrocławiem. Nie żyją dwie osoby