Najnowsze szaleństwo internetu? Kacza mama

„Zawsze marzyłam o kaczkach, a przynajmniej o jednej kaczce” – mówi USA Today, pozując z kaczką w pieluszce imieniem Mooney leżącą w łóżeczku dla dziecka.

McLeod spełniła swoje marzenie o kaczkach domowych po tym, jak w kwietniu ubiegłego roku przeprowadziła się z trójką swoich pociech z Kalifornii do Arizony. Jej zdrowie psychiczne pogarszało się, zdiagnozowano u niej również kilka chorób autoimmunologicznych. Eeka jest samotną mamą i chciała posiadać majątek, który pewnego dnia przekazałaby swoim dzieciom – stąd przeprowadzka do stanu bardziej bogatego w nieruchomości.

Po zaaklimatyzowaniu się McLeod postanowiła spełnić swoje marzenie. „Zrobię to. Dziś jest ten dzień” – wspomina. W lokalnym sklepie było 12 kaczątek. Kazano jej przyjść. Jej dzieci nie wierzyły w to, co się dzieje.

„Zajęło im to kilka minut” – mówi. „Myślę, że myśleli, że naprawdę się z nimi droczę” – dodaje. Tego dnia rodzina zabrała do domu dwójkę osobników o imionach Jelly i Mooney, obie kaczki rasy Indian Runner. Później adoptowali trzecią, Topsy, kaczkę Cayuga.

Zachwyciły internautów

Kaczki zmieniły życie rodziny na lepsze i zachwyciły internautów na TikToku i Instagramie. W końcu badania pokazują, że zwierzęta obniżają poziom stresu, a nawet pomagają w zdrowiu serca.„Kaczki pojawiły się w naszym życiu w tym – zwłaszcza dla mnie – naprawdę mrocznym okresie i po prostu rozjaśniły nasze życie” – mówi Eeka. „Przyniosły nam niesamowite szczęście" – dodaje.

Codzienna rutyna

Typowy dzień z życia kaczki zaczyna się około 5:30. Mniej więcej wtedy, gdy reszta rodziny zaczyna spieszyć się do szkoły. Kaczki natychmiast wychodzą (wraz z dwoma kurczakami, Księżniczką Peach i Barbie) i dostają przekąski. Mogą bawić się na zewnątrz, dopóki temperatura nie osiągnie około 35 stopni. Następnie kurczaki trafiają do klimatyzowanego kurnika, a kaczki przychodzą do domu, aby przez cały dzień drzemać i jeść. Wracają na zewnątrz wieczorem, a następnie przesypiają całą noc w kurniku.Co dokładnie oznacza „zabawa” w przypadku kaczek? Pływanie, gonienie gołębi, szukanie robaków, podążanie za sobą. „Ale jeśli tam wyjdę, przybiegną do mnie” – mówi McLeod. Nie potrafią latać, jak większość domowych ras kaczek. A jeśli chodzi o jedzenie, poza karmą dla kaczek, uwielbiają groszek, sałatę i suszone robaki mączne.McLeod potrafi odróżnić kaczki po odgłosie kwękania. Samice wydają bardziej głośny dźwięk podobny do „trąbienia”, podczas gdy samce nieco bardziej chrapliwy.

