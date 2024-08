Piesek na balkonie rzucał piłkę do przechodniów. To nagranie roztopi każde serce

Nagranie, które rozczuli chyba każdego internautę opublikował fanpage LDZ Zmotoryzowani Łodzianie na Facebooku. Na wideo, które zarejestrowano w niedzielę, widać stojącego na balkonie czarnego pieska. Zwierzak co chwilkę, wystawiając głowę przez szczeble zrzuca piłeczkę do przechodniów. Ci z zaangażowaniem odpowiadają na jego zachęty do zabawy i odrzucają mu piłkę. Co jakiś czas, po udanym rzucie i przejęciu piłeczki słychać brawa.

„Niezły tłum się zebrał”

Psiak przy Piotrkowskiej 101 raz po raz angażuje przechodniów w swoją zabawę. „Sam mu odrzuciłem piłkę” – napisał pod materiałem pan Grzegorz. „Widzieliśmy go na żywo, niezły tłum zebrał się żeby się z nim pobawić” – skomentowała z kolei pani Iwona.

– Dla wielu psów aportowanie piłki jest okazją do przejawiania naturalnych zachowań, jednocześnie do bliskości i kontaktu z człowiekiem - dla portalu tvn24.pl skomentowała zachowanie czworonoga Małgorzata Kołodziejczak ze schroniska dla zwierząt w Łodzi. Dodała, że dla psiaka to była frajda. Podkreśliła, że każdy pies lubi skupiać na sobie uwagę, „jeśli już pokocha i zaufa, to każdy lubi skupiać na sobie uwagę człowieka”.

Zabawa? Na Piotrkowskiej

– Kolejny raz sprawdza się zasada, że jak ktoś szuka dobrej zabawy w Łodzi to wystarczy wyjrzeć na chwilę na ulicę Piotrkowską – skomentował zachowanie zwierzaka rzecznik Urzędu Miasta Łodzi Paweł Śpiechowicz.

Być może kamienica i psiak na balkonie stanie się kolejną łódzką atrakcją turystyczną. Być może urośnie nawet do rangi szczecińskiego kota Gacka.

