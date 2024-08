Ogłoszenie Stonogi rozpaliło internet. Będzie walczył w oktagonie

Biznesmen, o którym od tygodnia rozpisują się polskie media z powodu dużej wpadki, poinformował 8 sierpnia, że wystąpi na Clout MMA – w roli zawodnika. Gala odbędzie się 5 października na Arenie Jaskółka Tarnów.

Clout MMA: To widowisko będzie chciała zobaczyć cała Polska

Informację potwierdzili już także włodarze Clout MMA. „Oktagon zapłonie” – piszą w zapowiedzi. Biznesmena nikomu nie trzeba przedstawiać, ale w kilku słowach opisano jego sylwetkę. „Skandalista, internetowy celebryta, a przede wszystkim postać, która rozgrzewa wszystkich do czerwoności. Jedni go kochają, inni nienawidzą, ale jedno jest pewne – do świata freak-fightów dołącza debiutant, którego będzie chciała zobaczyć cała Polska” – czytamy.

Nie wiadomo jeszcze, kto będzie przeciwnikiem biznesmena, właściciela „Gazety Stonoga”.

Wpadka Stonogi

Przedsiębiorca, który przed laty ujawnił akta śledztwa w sprawie afery podsłuchowej, zaliczył niedawno dużą wpadkę. Opublikował film, nazwany przez niektóre media „taśmami Krzysztofa Stanowskiego”, który miał udowodnić, że właściciel Kanału Zero ma powiązania ze Zbigniewem Ziobrą. – Bawimy się w fajne dziennikarstwo, ale są tematy, których nie poruszamy – mówi dziennikarz, co słyszymy na materiale, kiedy ktoś na kolegium pyta o sprawę Funduszu Sprawiedliwości.

Problem w tym, że film od początku do końca wyreżyserowany został przez samego Stanowskiego. Była to prowokacja dziennikarska. Postanowił on wykorzystać fakt, że wcześniej Stonoga ogłaszał się w sieci, prosząc o materiały, które miałyby pogrążyć dziennikarza. Oferował nagrodę.

Film, choć wyglądał wiarygodnie, to jednak zawierał nieścisłości. Wystarczyło sprawdzić w internecie kilka faktów, o których mówiła redakcja na kolegium – jak chociażby ten dot. wypadku w Amsterdamie, gdy do silnika samolotu wciągnięty został pasażer – by zrozumieć, że rozmowa o FS w redakcji K0 przebiegała ze zbyt dużym opóźnieniem, więc film musiał zostać umyślnie nagrany – na długo po wybuchu afery.

Stanowski nabrał Stonogę. W prawdziwość nagrania uwierzyło też wielu dziennikarzy

– Właśnie inscenizujemy zebranie redakcji Kanału Zero z dnia 24 maja, ale tak naprawdę jest już sierpień. Myślę, że pan się nie zorientuje, mimo że w tym nagraniu będzie pewna podpowiedź mówiąca o tym, że daty się nie zgadzają – tłumaczył kulisy powstawania materiału Stanowski.

Jak mówił dziennikarz, wiele osób z jego redakcji nie wierzyło, że plan się uda. Twierdzili, że Stonoga wszystko „wywęszy”. – Że będzie prosił o plik oryginalny, będzie sprawdzał datę nagrania klipu. Okazało się, że nie. Okazało się, że od momentu, gdy dostał plik, to tylko minęło parę chwil i od razu było: „za 15 minut nagranie prosto z siedziby Kanału Zero”. No i poszło – opisał. Warto dodać, że uwierzył nie tylko biznesmen, ale także dziennikarze – także ci, którzy otrzymali nagrodę Grand Press, przyznawaną dla czołowych przedstawicieli w branży.

Jeszcze tego samego dnia, gdy użytkownicy sieci zauważyli nieścisłości i zaczęło być głośno o tym, że to fejk, wpis z filmem, który znajdował się na platformie X na profilu „Gazeta Stonoga”, usunięto.

