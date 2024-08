Na świat przyszły jedne z najrzadszych zwierząt. Zoo świętuje

Chester Zoo – ogród zoologiczny w Cheshire (Anglia) – ogłosił przyjście na świat dwóch tamarynek białoczubych – podaje brytyjska stacja BBC.

Na tle innych małp Saguinus oedipus wyróżnia biała, długa grzywa. Zdaniem pracowników zoo przypominają one trochę „puszystą bawełnianą kulę”. Wpisano je na listę IUCN.

Ich populacja zmalała do zaledwie 5-10 procent

Dyrektor do spraw zwierząt i roślin w Chester Zoo –Mike Jordan –w rozmowie z British Broadcasting Corporation przyznał, że wydarzenie to jest „naprawdę ważne” dla całego gatunku tamarynek. – Są wyjątkowo rzadkie – zaznaczył. Powiedział, że w tym momencie nie da się stwierdzić, czy na świat przyszły samice, czy samce. Odpowiedź na to pytanie pracownicy ogrodu poznają w ciągu kilku miesięcy, gdy małpki zaczną samodzielnie przemierzać wydzielone dla nich tereny zoo.

BBC przypomina, że małpy znalazły się na Czerwonej Liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Eksperci uważają, że to jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków na świecie. Tamaryny białoczube żyją w lasach deszczowych, a najwięcej żyło ich niegdyś w Kolumbii (w północno-zachodniej części kraju, m.in. pomiędzy rzeką Atrato a Cauca). Przed XX wiekiem populacja małpy liczyła nawet 20-40 tysięcy osobników.

Z czasem jednak, z powodu masowej wycinki drzew, jak również handlu tamarynami, a także wywożenia ich z Kolumbii do laboratoriów w Stanach Zjednoczonych i Europie, liczba Saguinus oedipus dramatycznie zmalała – do zaledwie 2 tys. sztuk.

Ssaki te razem z ogonem mierzą od 50 do nawet 65 centymetrów. Ważą około 400-415 gramów. Wydają z siebie także bardzo ciekawe dźwięki. Żywią się głównie owadami, małymi ptakami, żabami czy owocami. Przeciętna małpa żyje około 14-15 lat.

Anglia. Kułan perski przyszedł na świat w Chester Zoo

Zoo w Chester ma ostatnio liczne powody do radości. Niedawno ogród poinformował o przyjściu na świat onagera perskiego. Dyrektor zoo w rozmowie z BBC przyznał, że był tym faktem „zachwycony”. Equus hemionus – tak jak tamaryny – znajduje się na liście IUCN.

Na świecie zostało już prawdopodobnie tylko 600 kułanów.

