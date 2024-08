O czym świadczą żółte plamy na poduszce. Eksperci ostrzegają

Ludzie spędzają w swoich łóżkach około jednej trzeciej dnia. Poduszki muszą więc znosić całkiem sporo. Najczęściej są to sprawy, które dzieją się bez naszej świadomości: pocimy się we śnie, wypadają nam włosy, łuszczą się drobne kawałki skóry, lub ślina wypływa nam z ust.

Żółte plamy na poduszce. Jak na nie reagować?

Wszystko to nie brzmi może najlepiej, ale jest całkowicie normalne. Sprawia jednak, że poduszka z czasem robi się brudna. Warto wiedzieć, jak radzić sobie z pokrywającymi ją żółtymi plamami oraz kiedy zdecydować się na wymianę.

Typowe plamy z pleśni pojawiają się po długim używaniu poduszki. Powodowane są głównie przez pot i łój skórny wydzielany przez noc. Warto też zwrócić uwagę na kremy i olejki do skóry, które mogą jeszcze bardziej ubrudzić naszą poduszkę. Wzięcie prysznica przed snem nie zapobiegnie tworzeniu się tego typu plam. Mokre, a nawet tylko wilgotne włosy mogą prowadzić to tego samego.

Jeżeli twoja poduszka jest już mocno zanieczyszczona, powinieneś ją wymienić. W przeciwnym wypadku narażasz się na reakcje alergiczne czy problemy z oddychaniem. Dodatkowo bakterie i roztocza będą czuły się w takim środowisku idealnie.

Jak zapobiegać powstawaniu plam na poduszce?

Ny zapobiec formowaniu się plam pleśni, możesz zastosować wodoodporne poszewki na poduszkę. Złagodzi to objawy alergii i pomoże ochronić droższe poduszki, których nie chcesz wymieniać co kilka lat. Możesz też regularnie wymieniać poszewki – eksperci zalecają robić to co tydzień. W praktyce jednak mało kto decyduje się na takie tempo. Znajdź swój własny rytm, który ci odpowiada.

Wietrz swoje poduszki rano, kiedy wstaniesz, by pozbyć się wilgoci. Wytrzepanie ich również pomaga. Dla lżejszych plam zwykłe pranie powinno być wystarczające. Stosuj się do instrukcji producenta, zamieszczonych na metce.

Jeżeli nie satysfakcjonuje cię wynik prania, musisz zdecydować się na bardziej agresywne metody. Można użyć octu z wodą w stosunku 1:3. Można skorzystać z nadtlenku wodoru z wodą w stosunku 1:5. Po namoczeniu w takim roztworze należy użyć pralki.

Zanim zaczniesz ponownie używać poduszki, musi być na kompletnie sucha. Najlepiej zostawić ją na słońcu na długi czas. Zarazki zabijane są też przez promienie UV. Nie jest łatwo usunąć plamy z pleśni, dlatego jeśli nie prałeś poduszki przez dłuższy czas, dobrym pomysłem jest wymienienie jej na nową z wodoodporną poszewką.

