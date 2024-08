Umiejętność tego owada może szokować. „Tak jakby człowiek w mgnieniu oka znalazł się na dziewiątym piętrze!”

Lasy Państwowe w mediach społecznościowych publikują ciekawostki na temat rzadko spotykanych gatunków zwierząt czy roślin. Niedawno przedstawiły garść informacji o gniewoszu plamistym, a także opublikowały zdjęcie różowego konika polnego.

W jednym z najnowszych wpisów Lasy Państwowe zwróciły uwagę na oryginalne nazwy gatunków różnych zwierząt. Niektóre z nich są naprawdę zaskakujące. „Capoń mglisty, zyzuś tłuścioch, psotnik zakamarnik, złodziejaszek rypidełko... Nie, nie to nie żadne żarty... to nazwy konkretnych gatunków zwierząt” – czytamy. „Każdy adept sztuki leśnej, miłośnik polskiej przyrody, podróżnik lub po prostu ciekawy świata obywatel natrafia na taką nazwę owada, chrząszcza lub pajęczaka, którą zapamięta na długo” – podano dalej.

Zaciosek grzebykoczułki. Lasy Państwowe z garścią informacji

Jedną z nazw, które mogą wywołać jednocześnie zdziwienie i rozbawienie, jest zaciosek grzebykoczułki. „Należy do rodziny sprężykowatych. Posiada zdolność do podskakiwania. Po przewróceniu się na plecy, dzięki specjalnej budowie ciała, jest w stanie wykonywać szybkie skoki. Ten niespełna dwucentymetrowy owad z miejsca jest w stanie podskoczyć na wysokość 30cm. To tak jakby człowiek w mgnieniu oka znalazł się na dziewiątym piętrze!” – podały Lasy Państwowe.

Jeżeli chcielibyście mieć okazję, aby podziwiać zacioska na własne oczy, trzeba wypatrywać go na źdźbłach trawy, gdzie samce potrafią spędzać prawie całe dnie. Lasy Państwowe na Facebooku udostępniły także fotografię, na której można przyjrzeć się przedstawicielowi wspomnianego gatunku. Użytkownicy mediów społecznościowych w sekcji komentarzy podzielili się także innymi nazwami zwierząt, które robią na nich wrażenie swoją oryginalnością. Jak się okazuje, ich lista jest całkiem pokaźna.

facebookCzytaj też:

Złowienie tej ryby graniczy z cudem. Wędkarz ustanowił nowy rekord!Czytaj też:

Chińskie pandy trafiły do USA. „Takiego czegoś nie było od dwóch dekad”