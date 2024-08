Zorza polarna z perspektywy, z której mogli zobaczyć ją nieliczni. Niezwykłe nagranie

W ostatnich dniach nad Polską widoczne były przepiękne i niezwykłe zjawiska astronomiczne. Przede wszystkim w nocy z 12 na 13 sierpnia przypadła kulminacyjna faza występowania na niebie roju Perseidów – szybkich, białych meteorów, które po przelocie mogą chwilę pozostawiać ślady na niebie. Perseidy można oglądać co roku w okresie od 17 lipca do 24 sierpnia.

Zorza polarna widziana z kosmosu. Astronauta NASA pokazał niezwykłe nagranie

Jednak w tym roku, do niezwykłego zjawiska, jakim są Perseidy, dołączyła niezwykła zorza polarna. Oba zjawiska naraz można było obserwować w różnych miejscach na terenie całej Polski.

Co ciekawe zjawisko powstające w ziemskiej atmosferze jest widoczne nie tylko z powierzchni Ziemi. Pokazuje to niezwykłe nagranie, które opublikował na swoim profilu w portalu X, przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej amerykański astronauta NASA Matthew Dominick.

„Ujęcie poklatkowe ukazujące zachód księżyca zamieniający się w smugi czerwonej i zielonej zorzy, a następnie wschód słońca rozświetlający Sojuz [statek kosmiczny zadokowany do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej] jasnoniebieskim światłem” – tak opisał zjawisko astronauta. „Zorza polarna była niesamowita w ciągu ostatnich kilku dni. Świetny moment na wypróbowanie nowego obiektywu” – dodał, podając dane techniczne wykonanych ujęć.

Astronauta opublikował też pojedyncze zdjęcie zjawiska, zapominając o swojej codziennej perspektywie.

„Orientacja »Do góry nogami« pierwotnie opublikowanego obrazu to orientacja, w jakiej obserwujemy Ziemię. Zazwyczaj obracam obrazy o 180 stopni przed opublikowaniem ich online, ponieważ wydaje się to bardziej naturalne, jeśli nie jesteś w kopule. Tym razem o tym zapomniałem, pewne dlatego, że tak przyzwyczaiłem się do bycia do góry nogami” – tłumaczył.

Jak powstaje zorza polarna?

Zorza polarna najczęściej jest spotykana na dalekiej północy, ale łuny różowego, zielonego i niebieskiego światła można zaobserwować także w naszej szerokości geograficznej. Zjawisko powstaje, gdy Słońce wyrzuca strumień naładowanych cząstek, które zderzają się z gazami znajdującymi się w atmosferze Ziemi. W wyniku tego zderzenia na niebie pojawiają się przepiękne pasma kolorowych świateł.

Przed nami jeszcze kilkanaście nocy, w ciągu których możemy tropić perseidy na niebie. Sprawdźcie proponowane lokalizacje w Polsce, gdzie obserwacje staną się łatwiejsze.

