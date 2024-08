Zaginęła Izabela Parzyszek. Znany profiler kryminalny zwrócił uwagę na ważną rzecz

Bolesławieccy mundurowi prowadzą poszukiwania zaginionej mieszkanki Kruszyna Izabeli Parzyszek. Głos w sprawie zabrał profiler i psycholog kryminalny oraz biegły sądowy Jan Gołębiowski. „Po pierwsze sprawdziłbym stan samochodu i zbadał, jaka to usterka. To pozwoliłoby na zweryfikowanie okoliczności zatrzymania samochodu” – zaczął w swoim wpisie w mediach społecznościowych były psycholog policyjny.

„Czy w samochodzie lub pobliży są kluczyki, czy zaginęły razem z kierowcą? Czy kobieta dysponowała tylko jednym telefonem? Jeżeli tak to dlaczego go zostawiła w samochodzie? Czy dzwoniła do kogoś jeszcze, czy tylko do ojca? Czy dzwoniła do męża, jeżeli nie, to dlaczego?” – zastanawiał się Gołębiowski.

Izabela Parzyszek zaginęła. Znany profiler kryminalny o poszukiwaniach 35-latki z Kruszyna

„Mogła poprosić kogoś o pomoc, ale dlaczego nikt nie holował jej np. do najbliższej stacji? (w kierunku Legnicy jest Orlen na wysokości Wilczyc, to około 5 -10 km). Czy została porwana? Może ktoś pod pozorem pomocy uderzył ją i wciągnął do swojego samochodu. Dlatego jej telefon mógł zostać w jej samochodzie” – kontynuował znany profiler kryminalny.

„Nie wykluczałbym wersji dotyczącej samobójstwa. Nie mam podstaw, żeby ją zakładać jako bardziej pewną, ale zweryfikowałbym również i taką możliwość. Do tego byłby konieczny wywiad z bliskimi, najlepiej przeprowadzony przez znającego się na tym psychologa. W pobliżu nie ma rzek czy większych zbiorników wodnych. Jest trochę terenów zadrzewionych, do których jednak trzeba dojść, aby targnąć się tam na życie” – czytamy w komentarzu Gołębiowskiego.

Zaginęła Izabela Parzyszek. Jan Gołębiowski o relacji kobiety z mężem

Psycholog kryminalny „prześwietliłby również relacje z mężem” Izabeli Parzyszek. Gołębiowski zauważył, że „niestety kazuistyka pokazuje, że partnerzy są często sprawcami zabójstwa, które początkowo jest zgłaszane jako zaginięcie”.

35-latka z Kryszyna w powiecie bolesławskim ostatni raz była widziana 9 sierpnia 2024 r. na terenie powiatu złotoryjskiego. Izabela Parzyszek mierzy 173 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy koloru blond, długości do ramion i oczy koloru brązowego. Każdy, kto posiada informacje dotyczące zaginionej 35-latki, proszony jest o nawiązanie kontaktu z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, pod numerem telefonu – 47 87 33 200 lub 201.

