Zjedli ogórki i trafili do szpitali. Zachorowało kilkaset osób

Agencja federalna Centers for Disease Control and Prevention opublikowała dane dotyczące epidemii salmonellozy. Co wywołało ją w Stanach Zjednoczonych? Odpowiedź może zaskoczyć.

CDCP i Food and Drug Administration zidentyfikowały dwóch producentów popularnego warzywa, które jest uznawane za źródło epidemii salmonelli w 31 stanach – podaje American Broadcasting Company. Informacje o pierwszych zachorowaniach na salmonellozę zaczęły spływać w pierwszej połowie marca. Epidemia salmonelli w USA. Wszystkiemu winne ogórki? CDC ustaliło, że na ogórkach uprawianych głównie na Florydzie znalazły się pałeczki bakterii Salmonella Africana i Braenderup. Po ich spożyciu u zatrutych osób pojawiały się objawy. Łączna liczba mieszkańców Ameryki, którzy zachorowali, wynosi 449 w 31 stanach. Warto dodać, że hospitalizowano 125 osób, ale żadna z nich nie zmarła (w tym przypadku istnieje niewielkie ryzyko). ABC News za CDC podaje, że chorych osób jest prawdopodobnie znacznie więcej, ale nie wszyscy zgłosili się do placówek medycznych czy lekarzy. Poza tym może jeszcze minąć trochę czasu, zanim u kolejnych osób pojawią się symptomy choroby lub w ogóle zjedzą swoje warzywa. Salmonelloza – objawy. Kilka dni może potrwać, nim pojawi się biegunka Jak objawia się choroba? Biegunką, gorączką i skurczami żołądka. Skutki zjedzenia skażonego ogórka to kwestia kilku godzinach lub dni. Warto podkreślić, że przeważająca liczba osób nie potrzebuje opieki lekarskiej w trakcie choroby i wraca do siebie po czterech lub siedmiu dniach. Najbardziej zagrożone są – tak, jak przy wielu innych chorobach – dzieci, osoby starsze, a także te, które mają osłabiony układ odpornościowy – na przykład z powodu nieleczonego HIV (human immunodeficiency virus), który prowadzi do rozwoju AIDS (acquired immunodeficiency syndrome, czyli zespołu nabytego niedoboru odporności). W takich przypadkach konieczna może być hospitalizacja. By nie doprowadzić do odwodnienia, przy biegunce osobie chorej podaje się wodę z elektrolitami. Czytaj też:

