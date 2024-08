Trudny QUIZ ortograficzny na słoneczny piątek. Najlepsi zdobędą 7/10!

Długi weekend, słoneczna pogoda. Czy jest lepszy moment na mały sprawdzian wiedzy? Dla wszystkich, którzy podczas błogiego lenistwa chcieliby trochę pogłówkować, przygotowaliśmy specjalny quiz ortograficzny. Tym razem dotyczy on tylko słów zaczynających się na literkę „B”.

Mamy dla was dziesięć pytań, a zdecydowana większość zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru. Tym samym macie 50 proc. szans na sukces. To jednak nie oznacza, że komplet punktów jest łatwy do zdobycia. Przy wielu pytaniach nawet mistrzowie ortografii, którzy mają zasady języka polskiego w małym palcu, będą musieli się sporo nagłowić!