Izabela Parzyszek zaginęła. Jasnowidzka wskazała trop. „Być może jakoś pomogę”

Izabela Parzyszek jest poszukiwana od piątku, 9 sierpnia. Tego dnia 35-latka z Kruszyna miała odebrać swojego ojca ze szpitala we Wrocławiu. Skontaktowała się z nim i przekazała, że na autostradzie A4 zepsuło jej się auto. Jak podał Onet, mieli dwukrotnie rozmawiać przez telefon, a potem kontakt z kobietą się urwał. W samochodzie, który znajdował się na awaryjnym pasie, znaleziono telefon 35-latki. Na miejscu nie było jednak jej plecaka z dokumentami.

Izabela Parzyszek zaginęła. Nowe informacje. Jasnowidzka wskazuje na „teren pól”

W sobotę 17 sierpnia na 78. kilometrze autostrady A4 między Bolesławcem a Wrocławiem, gdzie samochód Izabeli Parzyszek uległ awarii, pojawili się policjanci, którym towarzyszyły psy tropiące. Przez niespełna godzinę dolnośląski odcinek autostrady był zablokowany w obu kierunkach.

– Każde czynności, wykonywane w tej sprawie coś dają, ale o szczegółach nie mogę mówić – przekazał Łukasz Porębski z biura prasowego dolnośląskiej policji w rozmowie z portalem wyborcza.pl. Nie ujawnił także, czy psy podjęły jakiś trop. Ustalenia z sobotnich działań zostaną zaraportowane prokuraturze, która prowadzi śledztwo ws. zaginięcia Izabeli Parzyszek.

Głos w sprawie zabrała teraz jasnowidzka Victoria Naiver. Kobieta za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelowała do policji, ale także swoich obserwatorów. „Wiem, że na mojej stronie są osoby z policji. Sprawdźcie panowie proszę teren pól, wokół pól, aż do wsi. Zejście jest 150 metrów od tego auta. A Was kochani proszę o udostępnienie mojego postu. Być może jakoś pomogę w tej sprawie. Dziękuję” – napisała jasnowidzka na Facebooku. Victoria Naiver do postu dodała kilka screenów map, na których zaznaczyła strzałkami obszar, który jej zdaniem może przyczynić się do przełomu.

