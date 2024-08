Tajemnicze zaginięcie 30-letniej Jowity. Jest nowy wątek. Wyznaczono też nagrodę

W sobotę 6 lipca Komenda Powiatowa Policji w Rypinie została zawiadomiona o zaginięciu Jowity Zielińskiej. „Jak wynika z ustaleń, kobieta ostatni raz była widziana w dniu 6 lipca o godzinie 13.18 na trasie Rojewo – Lisiny, gm. Rogowo, gdy wracała rowerem do domu, gdzie jednak nie dotarła i nie nawiązała kontaktu z rodziną” – czytamy w policyjnym komunikacie.

Jak relacjonuje przebieg zdarzeń wyborcza.pl, jeden ze znajomych dostrzegł ją ok. kilometra od miejsca, w którym mieszkała wraz z teściami (mąż 30-latki zmarł sześć lat temu). Tu trop się urwał. Jowita Zielińska ma ok. 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma rude włosy do ramion i zielone oczy. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, są proszone o kontakt z policją pod nr telefonu 112 lub 47 753 92 00.

Jowita Zielińska zaginęła. Nowy wątek w sprawie. Znaleziono rower

Od czasu zaginięcia kobiety minęło już ponad 1,5 miesiąca, a w dotychczasowe poszukiwania Jowity Zielińskiej było zaangażowanych kilkaset osób – policjanci z Rypina, Bydgoszczy, strażacy, myśliwi, bliscy i ochotnicy. Mimo to nie doszło do przełomu, przez kilka tygodni nie odnaleziono także roweru kobiety.

W minioną sobotę policjanci otrzymali informację ze wsi Wierzchowiska. – Znalazła go (rower – red.) osoba zbierająca grzyby. Stał oparty o drzewo niedaleko leśnego duktu nieopodal Wierzchowisk – przekazał „Wyborczej” Bartosz Gawłowski z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. Nie wiadomo, czy zaginiona sama zostawiła rower w tym miejscu, czy ktoś go podrzucił.

Tajemnicze zaginięcie 30-letniej Jowity. Wyznaczono nagrodę

Rodzina i znajomi podejmują kolejne próby odnalezienia kobiety, a na niedzielę 18 sierpnia zaplanowali „obywatelską akcję poszukiwawczą”. Punktem zbornym będzie skrzyżowanie w Wierzchowiskach – niedaleko miejsca, gdzie znaleziono rower kobiety.

„W imieniu całej rodziny zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych dalszym poszukiwaniem Jowity Zielińskiej o pomoc. Jeżeli ktokolwiek ma życzenie wziąć udział, zapraszamy w niedzielę na godz. 10., skrzyżowanie w Wierzchowiskach. Z góry serdecznie dziękujemy” – cytuje treść wiadomości „Wyborcza”. Znajomi zaginionej ufundowali nagrodę w wysokości 10 tys. zł dla osoby, która przekaże informacje, które przyczynią się do odnalezienia Jowity Zielińskiej.

