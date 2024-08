Poszukiwania Izabeli Parzyszek. Mąż 35-latki z Kruszyna: Nie mogę tego uciągnąć psychicznie

Izabela Parzyszek zaginęła w piątek 9 sierpnia. Wczoraj na autostradzie A4 – w miejscu, gdzie został odnaleziony samochód kobiety – pojawili się policjanci z psami tropiącymi. Przez niespełna godzinę dolnośląski odcinek autostrady był zablokowany w obu kierunkach.

– Na odcinku autostrady A4 w obrębie Bolesławca zostały przeprowadzone poszukiwania zaginionej kobiety. W działaniach w godzinach wczesnoporannych brali udział policjanci lokalnej jednostki Komendy Powiatowej w Bolesławcu, jak również funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniem i identyfikacją zaginionych osób. Potwierdzamy również fakt, że w czynnościach zostały użyte psy tropiące – przekazał w rozmowie z Onetem Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Izabela Parzyszek zaginęła. Mąż 35-latki z Kruszyna: Muszę się podpierać rodziną

– Nie mogę tego uciągnąć psychicznie. To trwa już ponad tydzień, jak żona zniknęła. Muszę się podpierać rodziną i znajomymi. Staram się trochę od tego odciąć, odpocząć, bo myśli mi się kotłują. Policjanci robią bardzo dużo, więc jestem spokojny, że trzymają rękę na pulsie – powiedział w rozmowie z „Wyborczą” Tomasz Parzyszek, mąż 35-latki z Kruszyna.

Mężczyzna podkreślił, że policja sprawdza wszystkie tropy, na które udało się trafić. Przekazał także, że sam otrzymuje telefony w sprawie zaginięcia żony. – Dotychczasowe wiadomości niewiele wniosły. Dostawałem czasem zdjęcie, że ktoś widział kogoś podobnego do Izy. Patrzę, ale okazuje się, że to zupełnie inna kobieta, która nawet nie przypomina żony. To przez to, że kontaktują się ze mną osoby, które jej nie znają – przekazał mąż zaginionej. – Otrzymałem sygnały, że była widziana w różnych miejscach, ale też się to nie potwierdziło. Nie zdarzyło się, żeby ktoś zauważył osobę ubraną tak jak Iza w dniu zaginięcia – dodał.

Czytaj też:

Zaginęła Natalia Król. 15-latka jest w ciąży. „Jej życie może być zagrożone”Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie 30-letniej Jowity. Jest nowy wątek. Wyznaczono też nagrodę