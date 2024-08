Nowe informacje o samochodzie Izabeli Parzyszek. „Uruchomili i odjechali nim”

Izabela Parzyszek zaginęła w piątek 9 sierpnia. Tego dnia 35-latka miała odebrać swojego ojca ze szpitala. Skontaktowała się z nim i poinformowała, że na autostradzie A4 zepsuło jej się auto. Mieli rozmawiać przez telefon dwukrotnie, a potem kontakt z kobietą się urwał.

Izabela Parzyszek zaginęła. Trwają poszukiwania

W sobotę 17 sierpnia na autostradzie A4 – w miejscu, gdzie został odnaleziony samochód kobiety – pojawili się policjanci z psami tropiącymi. Przez niespełna godzinę dolnośląski odcinek autostrady był zablokowany w obu kierunkach.

– Na odcinku autostrady A4 w obrębie Bolesławca zostały przeprowadzone poszukiwania zaginionej kobiety. W działaniach w godzinach wczesnoporannych brali udział policjanci lokalnej jednostki Komendy Powiatowej w Bolesławcu, jak również funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniem i identyfikacją zaginionych osób. Potwierdzamy również fakt, że w czynnościach zostały użyte psy tropiące – przekazał w rozmowie z Onetem Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Poszukiwania Izabeli Parzyszek. Nowe informacje o samochodzie zaginionej

Nowe informacje w sprawie przekazał asp. sztab. Łukasz Dutkowiak z dolnośląskiej policji. – Zanim policjanci dojechali na miejsce, znajomi wysłani przez ojca kobiety uruchomili samochód i odjechali nim. Nie byłoby takiej możliwości, gdyby to policjanci dotarli wcześniej. Samochód musiałby zostać odwieziony na policyjny parking na lawecie i zabezpieczony do oględzin – przekazał w rozmowie z „Faktem”.

Obecnie biała skoda citygo, która należy do Izabeli Parzyszek, została zabezpieczona przez policjantów. Biegły oceni, czy auto jest sprawne, czy doszło w nim do jakiejś awarii, która uniemożliwiła 35-latce kontynuowanie podróży.

