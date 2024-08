Nagła śmierć 46-letniego wójta. Zmarł w trakcie urlopu z rodziną

W trakcie długiego weekendu, w sobotę 17 sierpnia zmarł wójt warmińsko-mazurskiej gminy Dywity Daniel Zadworny. Samorządowiec miał 46 lat.

Daniel Zadworny nie żyje. Wójt gminy Dywity zmarł w trakcie wakacji

O śmierci wójta Daniela Zadwornego poinformowano w mediach społecznościowych gminy Dywity.

„Zszokowani, przytłoczeni, poruszeni do głębi serca, informujemy z wielkim bólem i żalem, że w sobotę 17 sierpnia podczas rodzinnego urlopu zmarł nagle i niespodziewanie Daniel Zadworny – Wójt Gminy Dywity... Nie możemy pogodzić się z tym, co się wydarzyło, bo to nie czas, gdy planów i projektów dla rozwoju Gmina Dywity było tak wiele!” – czytamy w pożegnalnym wpisie. „Rodzina, znajomi, przyjaciele, cała wspólnota lokalna i społeczność Gminy Dywity poniosły niepowetowaną stratę” – dodano.

facebook

Osoba prowadząca profil samorządu w imieniu gminy złożyła najszczersze wyrazy współczucia rodzinie wójta. „Łączymy się wszyscy z Wami w bólu, tulimy Was i dodajemy otuchy” – przekazali.

Wkrótce urzędnicy mają podać informację o „uroczystościach pogrzebowych i innych ważnych sprawach związanych z tym rozdzierającym serce wydarzeniem”.

„Z oddaniem troszczył się o sprawy swojej społeczności”

Swojego kolegę pożegnali też inni samorządowcy.

„Są chwile, gdy trudno znaleźć słowa. Wiadomość o śmierci Daniel Zadworny – Wójt Gminy Dywity ogromnie mnie poruszyła. Znaliśmy się od dawna, jeszcze z czasów pierwszych środków unijnych, jako wójtowie współpracowaliśmy na rzecz naszych gmin, powiatu i regionu. Danielu, to nie ten czas…” – napisał w mediach społecznościowych Michał Kontraktowicz Wójt Gminy Stawiguda. „Najszczersze wyrazy współczucia pragnę przekazać żonie, dzieciom, bliskim i przyjaciołom Daniela oraz wszystkim mieszkańcom Gmina Dywity” – dodał.

„Tragiczna wiadomość. Nie żyje Daniel Zadworny, Wójt Gminy Dywity. Odszedł zdecydowanie za szybko i trudno znaleźć w tym jakikolwiek sens… Rodzinie, bliskim i współpracownikom składam najszczersze wyrazy współczucia” – napisał z kolei wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz.

Kondolencje złożył też starosta Olsztyński Andrzej Abako.

„Z niedowierzaniem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Daniela Zadwornego, Wójta Gminy Dywity poprzedniej i obecnej kadencji, człowieka oddanego idei samorządności. Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się w poczuciu żalu i straty” – napisał.

O głębokim smutku pisze także Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. „Z głębokim smutkiem przyjąłem informacje o śmierci Daniela. Bardzo trudno w to uwierzyć… Daniel był nie tylko znakomitym samorządowcem, ale także wspaniałym człowiekiem, który z oddaniem troszczył się o sprawy swojej społeczności. Takiego go zapamiętam. Spoczywaj w pokoju” – napisał.

Czytaj też:

Jan Pietrzak miał wypadek. Wjechał w przychodnię w WarszawieCzytaj też:

Wstrząsający atak na kobietę w centrum Warszawy. Nowe informacje