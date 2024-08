Lizanie lodów w podstawie programowej? Naukowcy apelują o zmiany

Nie tylko pysznie smakują, ale mogą także uczyć. Jak podkreślają angielscy naukowcy, dzięki mrożonym przysmakom na patyku dzieci mogą uczyć się ważnych pojęć naukowych, takich jak ogrzewanie, chłodzenie i wpływ temperatury na ciało człowieka.

Wydane nowe zalecenia dla uczniów szkół podstawowych zakładają, że dzieci powinny móc uczyć się wyrabiania ciasta, kopania ziemi i sadzenia warzyw w ramach wczesnej edukacji. Określono to jako „niezbędne umiejętności” – są propozycją wielu zmian w programie nauczania przedmiotów ścisłych dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat.

Królewskie Towarzystwo Chemii, Instytut Fizyki, Królewskie Towarzystwo Biologii i Stowarzyszenie Edukacji Naukowej twierdzą, że reformy pomogą zmniejszyć nierówności w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), a także umożliwią nauczanie podstawowych koncepcji naukowych, które każde dziecko powinno zrozumieć.

Lody jako pomoc naukowa

Aylin Ozkan, nauczycielka i specjalistka ds. polityki edukacyjnej w Królewskim Towarzystwie Chemii, wyjaśniła, jak w tym temacie ważne jest jedzenie lodów. – Jednym z zaleceń związanych z chemią jest, aby w wieku 11 lat wszystkie dzieci zaczęły rozumieć, jak działa temperatura – powiedziała. – Jaki lepszy rekwizyt może pomóc nauczycielowi to wyjaśnić niż lody na patyku? Takie doświadczenia promują naukę na poziomie osobistym, więc uważamy, że powinny być częścią programu nauczania – dodała.

Fizycy z kolei chcą nie tylko uczynić ich przedmiot bardziej przystępnym, ale też uwzględnić w ich lekcjach światło i muzykę. Biolodzy natomiast chcieliby, aby dzieci uprawiały warzywa w szkołach i uczyły się na swoich lekcjach o recyklingu.

– Dzięki przebywaniu w zielonych przestrzeniach, uprawianiu warzyw w szkole i odwiedzaniu lokalnego centrum ogrodniczego dzieci mogą doświadczyć cyklów życia organizmów żywych i uczestniczyć w podejmowaniu zdrowych i zrównoważonych wyborów – powiedziała Lauren McLeod, szefowa polityki edukacyjnej Królewskiego Towarzystwa Biologicznego. – Nie wszystkie dzieci mają dostęp do ogrodu, dlatego chcemy, aby uczniowie poznawali otaczający ich świat. Jednocześnie umożliwilibyśmy nauczycielom włączanie nauki do codziennych czynności – podkreśliła

Nauczyciele są na tak

Nauczyciele przyjęli propozycje z zadowoleniem. – Każda inicjatywa promująca naukę praktyczną powinna być wspierana, a jest to szczególnie ważne w przypadku przedmiotów ścisłych – powiedział Matt Jones, współdyrektor szkół podstawowych St Jude's, St Peter's i Peter Hills Church of England w południowym Londynie.

– Wyjaśnianie pojęć naukowych poprzez odwoływanie się do codziennych doświadczeń, takich jak topienie się lodów na patyku, pomoże uczniom lepiej zrozumieć rzeczywistość. To, co zaobserwowaliby, miałoby bezpośredni związek z ich własnym życiem – zaznaczył.

