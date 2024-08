Niesamowity rekord wędkarza. Wszystko dzięki różowej wędce córki

West Virginia Division of Natural Resources (WVDNR)

Gdyby nie zdjęcia, to najpewniej nikt by nie uwierzył, że to właśnie dzięki takiej wędce udało mu się złowić ten rekordowy okaz. A jednak się udało.

Rekordowe sumy pospolite sięgają spokojnie ponad 2,5 metra i ważą grubo ponad 100 kilogramów. O ile Polacy mogą się nimi spokojnie cieszyć, o tyle Amerykanie nie mają takiego szczęścia. Większości z nich wystarczyć muszą znacznie mniejsze sumy kanałowe. Tym większe więc szczęście, kiedy uda się złowić rekordowy okaz takiej ryby. O takim szczęściu zdecydowanie może mówić John Tyler Rutherford z hrabstwa Wayne w Wirginii Zachodniej, któremu udało się pobić stanowy rekord dla suma kanałowego. Mierzący nieco ponad 110 centymetrów i ważący ponad 21 kilogramów okaz wyłowił 21 lipca ze stawu na farmie swojego ojca w South Charleston. Na tym jednak historia się nie kończy. Stanowy rekord pobity dzięki różowej wędce córki Prawdziwy szok zaczyna się wtedy, kiedy dowiadujemy się, jaką wędką udało się mężczyźnie złowić ten rekordowy okaz. To warta niecałe 10 dolarów – około 38 złotych – różowa wędka jego córki. – Kupiłem mojej córce małą różową wędkę za 9,99 dolara. Córeczka ma 3 lata i potrafi ją zwijać, ale nie potrafi zarzucać, więc zrobiłem to za nią. Trzymałem wędkę, a ona siedziała mi na kolanach – relacjonował dziennikarzom z West Virginia Outdoors wędkarz. I się udało. Mężczyzna pobił rekord Wirginii Zachodniej dla suma kanałowego, który pod względem długości ustanowiony został w 2022 roku, a pod względem wagi w 2023 roku. Władze stanu gratulują mężczyźnie rekordu Lokalne władze nie kryją zadowolenia, że w regionie padają kolejne rekordy. – Niesamowite możliwości wędkarskie Wirginii Zachodniej w dalszym ciągu zadziwiają i przyciągają wędkarzy z bliska i daleka, a to rekordowe osiągnięcie pokazuje, że nasz stan ma do zaoferowania światowej klasy przygody wędkarskie – powiedział gubernator Jim Justice, cytowany w komunikacie Wydziału Zasobów Naturalnych Wirginii Zachodniej. Rekordowego połowu pogratulował także dyrektor wydziału Brett McMillion. – To niezwykłe osiągnięcie podkreśla doskonałą jakość rybołówstwa Wirginii Zachodniej i zaangażowanie naszego zespołu w utrzymanie i poprawę tych zasobów wodnych – przekazał mediom. Czytaj też:

