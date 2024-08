Trudny QUIZ ortograficzny na słoneczny czwartek. Najlepsi zdobędą 6/10!

Czwartek to już prawie piątek! Zanim jednak oddamy się błogiemu, weekendowemu odpoczynkowi, mamy dla was mały sprawdzian wiedzy. Przygotowaliśmy wyjątkowo trudny quiz ortograficzny. Tym razem dotyczy on tylko słów zawierających „H” lub „CH”.

W naszym quizie znajdziecie dziesięć pytań. W zdecydowanej większości do wyboru są dwie odpowiedzi. Tym samym szansa na sukces jest spora, bo wynosi aż 50 proc. Ostrzegamy jednak, że bardzo trudno będzie zdobyć komplet punktów. Nawet mistrzowie języka polskiego, którzy mają zasady ortografii w małym palcu, będą musieli trochę pogłówkować!