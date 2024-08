Trumna przed domem aktywistki. Służby typują podejrzanych

Aktywistka Tiziana Ronzio jest przewodniczącą grupy Toripiubella, której nazwa pochodzi od dzielnicy Tor Bella Monaca, w której znajdowały się główne wille rodziny Casamonica, dopóki nie zostały zburzone przez miasto w 2018 i 2019 roku. Podczas rozbiórki policja znalazła na terenie posesji krzykliwe dekoracje, w tym naturalnej wielkości porcelanowe tygrysy – były używane do ukrywania gotówki. Podczas przeszukiwania znaleziono także wysadzane diamentami baseny ze złotymi końmi i złocone lustrzane sufity. Oprócz wystawnie wyposażonych przestrzeni, służby na terenie posesji odkryły kilka ton narkotyków, w tym kokainę i heroinę. Warto dodać, że dwóch członków rodziny zostało w 2022 roku skazanych za próbę przemytu siedmiu ton kokainy z Kolumbii.

Antymafijna aktywistka, pod której drzwiami znalazła się lakierowana trumna, uznała to za „głupią groźbę”. Stwierdziła, że takie akty jej nie powstrzymają. Pochwaliła się, że dołożyła swoje trzy grosze do destabilizacji mafii Casamonica i że nadal będzie zeznawała w sądzie w imieniu poszkodowanych przez mafię. Kobieta w przeszłości informowała służby na temat działalności członków wspomnianej rodziny.

„Nie boję się”

– Nie boję się, idę naprzód. To głupie gesty, które jeszcze bardziej nas wkurzają i sprawiają, że chcemy walczyć – podkreśliła. To nie pierwszy raz, kiedy aktywistka doświadcza aktów zastraszania – wcześniej musiała mierzyć się z pisemnymi groźbami i odchodami pozostawianymi pod jej drzwiami. – Staram się podchodzić do tego z dystansem, ale to nie jest łatwe – mówiła dziennikarzom.

Jak dowiedziało się CNN, trumna jest badana teraz pod kątem odcisków palców.

Burmistrz Rzymu zabrał głos

Burmistrz Rzymu, Roberto Gualtieri, opublikował w mediach społecznościowych swoje stanowisko w tej sprawie.

„Wyrażamy solidarność i bliskość z Tizianą Ronzio. Cenna praca, którą wykonuje od lat wraz z wieloma innymi uczciwymi obywatelami Tor Bella Monaca, z pewnością nie zakończy się w obliczu zastraszenia. Miasto i jego administracja będą w dalszym ciągu wspierać Tizianę w jej codziennym zaangażowaniu w obszarze legalności i sprawiedliwości” – głosi wpis w języku włoskim zamieszczony na portalu X.

Klan Casamonica został uznany za organizację przestępczą. Szacuje się, że ich majątek jest wart około 90 milionów euro (ponad 100 milionów dolarów). Są kojarzeni z wymuszeniami i lichwą oraz groźbami. Uważa się, że członków klanu jest około tysiąca.

twitterCzytaj też:

Polak wyrzucony z niemieckiego kościoła. Trzeba było użyć siłyCzytaj też:

Kościół wprowadza zmiany w pogrzebach. Chodzi o obrzędy z urną