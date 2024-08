Studenci zatrzymani w Nigerii zostali uwolnieni. Sikorski: Dostali przyśpieszoną lekcję afrykanistyki

Na początku sierpnia do Polski dotarła wiadomość o zatrzymaniu w Nigerii obywateli Polski, jak się później okazało – studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Mieli oni trafić do aresztu po antyrządowych protestach, na których, według lokalnych służb, nawoływali do obcej interwencji w kraju, machając rosyjskimi flagami.

Polscy studenci zatrzymani w Nigerii. Zostali uwolnieni

Wersji o flagach szybko zaprzeczył wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. – Nie nieśli żadnych flag, robili natomiast, jak się zdaje, zdjęcia i zostało to tak zinterpretowane. Nie zostali też osadzeni w więzieniu, przebywają w hotelu. Polskie służby konsularne zabiegają o ich uwolnienie. Pozostają w kontakcie zarówno z władzami Nigerii, jak i rodzinami studentów – podkreślał.

Rzeczniczka prasowa UW Anna Modzelewska informowała zaś, że zatrzymanie miało związek z naruszeniem godziny policyjnej.

Teraz o uwolnieniu polskich studentów poinformowało polskie MSZ w mediach społecznościowych. Zgodnie z informacją podaną przez resort, Polacy przebywają w nigeryjskim mieście Kano.

„Minister Radosław Sikorski rozmawiał dziś z przedstawicielem rodziców, panem Jackiem Półrolniczakiem, i podziękował za dobrą współpracę rodzin studentów z MSZ” – czytamy we wpisie MSZ. „Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w uwolnienie polskich obywateli!” – dodano.

Sikorski o uwolnionych studentach: Dostali przyśpieszoną lekcję afrykanistyki

Do wpisu dołączono nagranie rozmowy szefa MSZ z przedstawicielem rodziców studentów.

– Chciałbym potwierdzić, że młodzi ludzie już są wolni, z powrotem w Kano, na kampusie, mają paszporty. Także ta cała, niestety dość przydługa przygoda szczęśliwie się zakończyła – mówi Radosław Sikorski na nagraniu.

Szef MSZ przyznał, że bardzo się cieszy z takiego zakończenia sytuacji. Podziękował też rodzinom za dobrą współpracę z MSZ, mówiąc, że to bardzo pomogło. Sikorski pochwalił również działanie konsula i innych instytucji państwowych.

– Myślę, że młodzi ludzie dostali przyśpieszoną lekcję afrykanistyki – dodał. – Mam nadzieję, ze wkrótce wrócą do kraju – podsumował.