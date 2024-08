Przepis na długowieczność? Naukowcy o dwóch teoriach. „Nigdy, przenigdy”

Śmierć 117-letniej Marii Branyas Morery – kobiety, która była najstarszą osobą na świecie – na nowo wywołała dyskusję o przepisie na długowieczność i skłoniła wiele osób do zastanowienia się nad własnymi nawykami. Na internetowej stronie Guinness World Records można przeczytać, że 117-letnia kobieta wierzyła, że cieszyła się długim życiem, bo miała dobry kontakt z rodziną, przyjaciółmi i naturą, osiągnęła stabilność emocjonalną, nie miała zmartwień, a jednocześnie trzymała się z daleka od toksycznych ludzi.

Przepis na długowieczność? Naukowiec o dwóch teoriach

Richard Faragher, profesor biogerontologii z University of Brighton, podkreślił, że naukowcy wciąż próbują ustalić, jakie są przyczyny tego, że niektórzy ludzie żyją dłużej niż 100 lat. Wskazał, że są dwie główne teorie w sprawie, które nie wykluczają się wzajemnie. Pierwsza z nich opiera się po prostu na szczęściu. Warto zauważyć, że fakt, iż stulatkowie mieli jakieś nawyki, wcale nie oznaczał, że to właśnie one napędzały ich długowieczność. – Sam fakt, że przeżyłeś paląc 60 papierosów dziennie, nie oznacza, że palenie 60 papierosów dziennie jest dobre – wyjaśnił Faragher.

Druga teoria zakłada, że stulatkowie mieli geny, które pozwoliły im dożyć sędziwego wieku. Richard Faragher powiedział jednak, że obie teorie prowadzą do tego samego wniosku, który dla sporej części odbiorców może być dość zaskakujący.

– Nigdy, przenigdy nie przyjmuj wskazówek dotyczących zdrowia i stylu życia stulatków – stwierdził, a po chwili podkreślił, że w grupie osób, które żyły dłużej niż 100 lat, znaleźli się i tacy ludzie, którzy nie mieli doskonale zbilansowanej diety, nie wykonywali regularnie nawet podstawowych ćwiczeń fizycznych, a także palili wspomniane już papierosy. Naukowiec podkreślił, że wśród mnóstwa niewiadomych jedno jest pewne: zdrowe żywienie, aktywność ruchowa i ogromny rozwój medycyny to elementy, które wpływają na to, że życie człowieka może się wydłużać.

