Ostatni weekend wakacji. Kleszcze wciąż groźne

Właśnie rozpoczynamy ostatni weekend wakacji. Temperatury w całym kraju niezwykle sprzyjają aktywnościom na świeżym powietrzu. Wielu Polaków wyruszy do lasów, parków czy nad wodę. A wszędzie tam – nawet w parku znajdującym się w centrum miasta – mogą czyhać na nas kleszcze – pajęczaki żywiące się krwią.

W Polsce występuje około 20 gatunków kleszczy. Żyją na terenie całego kraju w miejscach wilgotnych i obfitujących w roślinność. Ich aktywność rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa do późnej jesieni.

Pamiętajmy, że kleszcze mogą przenosić bakterie i wirusy groźne dla człowieka dla człowieka. Wywoływać mogą między innymi boreliozę oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Jak najszybsze usunięcie kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia. Ocenia się, że nawet jeżeli kleszcz był zakażony, w przypadku usunięcia go ze skóry do 12 godzin od momentu ukąszenia, liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu człowieka będzie zbyt mała, aby spowodować chorobę.

Wskazówki, które pozwolą uniknąć pokłucia przez kleszcze

Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze. Ważne jest szczelne okrycie ciała za pomocą np. jasnych długich spodni, kaloszy i wysokich skarpetek. Na jaśniejszych ubraniach znacznie łatwiej jest zauważyć kleszcza. Zaleca się też korzystanie z czapek

Korzystajmy ze środków odstraszających owady

Po powrocie do domu należy dokładnie obejrzeć ciało, ze zwróceniem szczególnej uwagi na okolice ciepłe, wilgotne i dobrze ukrwione. Kleszcze często można znaleźć w obrębie skóry głowy, pachwin, karku, pod pachami lub kolanami

W przypadku posiadania zwierząt domowych zabezpieczajmy je przed ugryzieniem np. za pomocą specjalnych obroży na kleszcze. Regularnie sprawdzajmy też ich skórę

Jak właściwie usunąć kleszcza?

Specjalnym zestawem do usuwania kleszczy albo pesetą należy ująć kleszcza przy samej skórze i pociągnąć ku górze zdecydowanym ruchem

Nie należy smarować kleszcza żądną substancją aby nie zwiększyć ryzyka zakażenia

Miejsce ukucia należy zdezynfekować

Jeżeli usunięcie kleszcza sprawia trudności należy zwrócić się o pomoc do lekarza

