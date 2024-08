Bardzo trudny QUIZ ortograficzny na koniec wakacji. „H” czy „CH”?

Niestety, to co dobre, szybko się kończy. Tegoroczne wakacje zaraz przejdą do historii a uczniowie wrócą do szkolnych klas. Na poprawę nastroju w ostatni dzień sierpnia mamy dla was bardzo trudny quiz ortograficzny. Przygotowaliśmy mały sprawdzian wiedzy z języka polskiego.

W najnowszym quizie czeka na was dziesięć pytań. Za każdym razem do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Tym samym szansa na sukces jest naprawdę bardzo duża, bo wynosi aż 50 proc. Niech to was jednak nie zmyli! Ostrzegamy, że zdobycie kompletu punktów to wcale nie jest taka banalna sprawa. Nawet prawdziwi mistrzowie języka polskiego, którzy ortografię mają w małym palcu, przy niektórych pytaniach będą musieli trochę pogłówkować!