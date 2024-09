Titanic popada w ruinę. Miejsce z kultowej sceny się rozpadło

Po raz pierwszy misja ratunkowa firmy RMS Titanic, Inc. odbyła się 75 lat po zatonięciu Titanica. Od tego czasu minęły niemal cztery dekady, przed które przedsiębiorstwo cały czas dokumentowało postęp rozpadu statku. Najnowsze zdjęcia wykonane przez firmę pokazują szokującą zmianę w obrębie dziobu statku.

Miejsce z kultowej sceny się rozpadło

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów statku jest idący po jego dziobie łuk barierek. To na jego podstawie naukowcy obserwowali rozwój rdzy czy życia morskiego. To także on był częścią kultowej sceny filmu Jamesa Camerona z 1997 roku, w której Jack uczył Rose latać.

Tegoroczna ekspedycja wyruszyła 16 lipca. Do łuku dotarła po 13 dniach przeczesywania pola szczątków. RMS Titanic, Inc. pisze wprost: zespół był podekscytowany mogąc na niego spojrzeć. „Moment ekscytacji i wyczekiwania został momentalnie zaburzony. Do niedawna cudownie nienaruszona barierka otaczająca łuk pokładu dziobowego nie miała kilkumetrowego odcinka” – czytamy.

„Jesteśmy zasmuceniu zarówno tą stratą, jak i nieuchronnym rozpadem statku i jego szczątków. W ciągu najbliższych kilku tygodni i miesięcy przeprowadzimy dokładniejszy przegląd stanu Titanica i jego zmian w czasie. Chociaż zawalenie się Titanica jest nieuniknione, dowody te wzmacniają naszą misję zachowania i udokumentowania tego, co możemy, zanim będzie za późno” – pisze RMS Titanic, Inc.

Ekspedycja odkryła zaginioną statuetkę

Ostatnia ekspedycja przyniosła jednak i pozytywy. Po 112 latach odnaleziona została 60 centymetrowa, wykonana z brązu statuetka rzymskiej bogini Diany, znana jako „Diana z Wersalu”. Statuetka stanowiła niegdyś centralny punkt salonu pierwszej klasy i uosabiała pałacowy projekt Titanica.

Dotychczas „Diana z Wersalu” sfotografowana została zaledwie raz – w 1986 roku – jednak tradycja dochowywania tajemnicy wokół wraku sprawiła, że jej lokalizacja pozostała nieznana. Po raz kolejny zauważono ją dzięki wykonanym w zeszłym roku dwóm milionom zdjęć, które miały pomóc „zarchiwizować wrak”.

