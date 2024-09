Zaginęła 16-letnia Emilia. Kontakt urwał się ponad tydzień temu

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach opublikowała krótki komunikat w sprawie poszukiwań Emilii Dąbrowskiej. W niedzielę 25 sierpnia nastolatka oddaliła się z miejsca zamieszkania w Myślenicach i od ponad tygodnia nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Zaginęła Emilia Dąbrowska. Policja prosi o pomoc

Mundurowi opublikowali zdjęcie 16-latki, a także krótki rysopis. Emilia Dąbrowska ma 160 cm wzrostu, brązowe włosy i niebieski kolor oczu. Nosi okulary. W dniu zaginięcia była ubrana w koszulkę z krótkim rękawem koloru ciemnoszarego bez napisów, dresowe jasnoszare spodnie i szare buty.

Policjanci zaapelowali do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej – w tym wskazówki dotyczące jej aktualnego miejsca pobytu – aby kontaktowały się z Komendą Miejską Policji w Myślenicach (nr tel. 47 83 29 200) lub pod numerem alarmowym 112.

Zaginięcia nastolatków. Statystyki ITAKI

W niedawnym wywiadzie dla „Wprost” Izabela Jezierska-Świergiel, wiceprezes Zarządu Fundacji ITAKA, poinformowała, ilu nastolatków zaginęło w ciągu ostatniego roku. – Do Fundacji ITAKA zgłaszanych jest mniej zaginięć niż na policję. Często są one krótkotrwałe – nim rodzina je zgłosi, osoba się znajduje. W zeszłym roku zarejestrowano 2074 zaginięcia osób poniżej 18 roku życia. Około 1,5 tys. z tej liczby to zaginięcia osób w przedziale wiekowym 13-17 lat. Ucieczki są ich najczęstszą przyczyną. I, co ciekawe, jest to jedyna grupa wiekowa, w której przeważają dziewczęta – powiedziała nasza rozmówczyni.

– Nasi psychologowie przypuszczają, że wiąże się to z szybszym dojrzewaniem dziewcząt niż chłopców i dużą wrażliwością, często nawet nadwrażliwością. Ucieczki mogą mieć z tym związek, ale fundacja nie badała tej kwestii pod względem socjologicznym. W statystykach zaginięć nie są ujmowane poszukiwania opiekuńcze, czyli powtórne ucieczki oraz samowolne oddalenia się z ośrodków wychowawczych czy zakładu poprawczego – dodała Izabela Jezierska-Świergiel.

Wyjechała do Niemiec i ślad się urwał. Policja poszukuje 42-letniej Anety Wójcik