Katolicka szkoła nie przyjęła córki Hołowni. „Żyjemy w wolnym kraju”

Przy okazji nowego roku szkolnego 2024 Hołownia poinformował za pośrednictwem social mediów, że jego córka postawiła pierwszy krok na długiej ścieżce edukacji. „Mania przejęta, ale zachwycona. Ja – ledwo to przeżyłem. W głowie huragan wzruszeń, troski, myśli o upływie czasu, własnych wspomnień” – zrelacjonował marszałek Sejmu.

„Nie zostaliśmy do niej przyjęci (...), ze względu na mnie”

„Super Express” podaje, że w pewnym momencie jedna z internautek zapytała Hołownię, dlaczego razem z żoną nie posłał córki do katolickiej szkoły. Lider Polski 2050 przyznał, że taka opcja była brana pod uwagę, bo taka placówka znajduje się bliżej miejsca zamieszkania całej rodziny. „Ale nie zostaliśmy do niej z Manią przyjęci. Jak nam wytłumaczono – ze względu na mnie” – przyznał. Teraz tego komentarza nie ma jednak pod postem na Instagramie, co oznacza, że Hołownia najprawdopodobniej usunął go.

Co konkretnie miały na myśli władze niepublicznej szkoły, która kieruje się chrześcijańskimi wartościami? Tego nie wiadomo. Dziennikarze „Faktu” odnaleźli placówkę, a z jej statutu wynika, że jest ona dostępna dla wszystkich tych osób, które akceptują zarówno regulamin, jak i wspomniany akt prawny, regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania szkoły. Wśród warunków jest między innymi ten, mówiący o współpracy rodziców i placówki w chrześcijańskim wychowaniu danego ucznia. Ostateczną decyzję, czy dana osoba zostanie przyjęta, podejmuje dyrektor.

Dziennik skontaktował się z ekspertką – doktor Igą Kazimierczyk, która jest prezeską Fundacji „Przestrzeń dla Edukacji” – która wskazuje, że „szkoła niepubliczna, ponieważ jest dodatkiem do systemu i każde dziecko w Polsce jest przypisane do jakiejś szkoły obwodowej, ma inne zasady przyjmowania”. Każda placówka publiczna musi przyjąć dziecko, bez względu na wszystko.

Ekspertka komentuje. Przywołała treść konstytucji

Jeśli chodzi o szkołę, do której Manię chciał posłać początkowo Hołownia – tak jak inne niepubliczne placówki stosuje się ona do „regulaminu rekrutacji i zasad przyjęcia”. Mogą być one bardzo szczegółowe i „sprofilowane w taki sposób, żeby szkoła miała możliwość kształtowania u siebie unikalnej społeczności”. Mimo możliwości znacznego rozszerzenia zasad rekrutacji, miejsce takie nie powinno odmówić przyjęcia dziecka za poglądy ojca czy matki.

Dr Kazimierczyk przypomina, że „żyjemy w wolnym kraju”. Wskazuje, że każdy ma konstytucyjne prawo, by wyrażać poglądy, które uważa za słuszne i wierzyć w to, co chce – co gwarantuje Europejska Konwencja Praw Człowieka. Nie ma tutaj ograniczenia wieku, to samo tyczy się również dzieci. – Nie można postępować w szkole w niezgodzie z tymi dokumentami – mówi ekspertka, cytowana przez „Fakt”.

Prezeska Fundacji „Przestrzeń dla Edukacji” wskazuje, że „nie można postępować w niezgodzie z ludzką przyzwoitością”. — Nie ma takiej możliwości, żeby szkoła nie przyjęła dziecka ze względu na działania rodzica — zauważa.

