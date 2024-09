15-latek porwany przez grupę w kominiarkach. „Niebezpieczny ostry przedmiot”

W poniedziałek w nocy mundurowi zostali powiadomieni o „przestępstwie popełnionym wobec 15-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego przez kilku młodych mężczyzn, którzy siłą zmusili go do wejścia do samochodu, a następnie wywieźli go w pole, gdzie groźbami i przemocą próbowali wymusić na nim zwrot pieniędzy”.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawców, a następnego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o udział w zdarzeniu. Mają 20 i 17 lat. Trzeci – również 17-latek – trafił w ręce funkcjonariuszy w środę, a czwartym okazał się 16-latek.

Mężczyźni w kominiarkach, niebezpieczny przedmiot. Policja o porwaniu 15-latka

Z materiałów zgromadzonych w toku prowadzenia sprawy wynika, że jeden z 17-latków, któremu pokrzywdzony miał być dłużny pieniądze, umówił się z nim na parkingu. „Podjechał tam samochodem z innymi młodymi mężczyznami i kazał mu wsiąść do auta. Gdy 15-latek zauważył, że mężczyźni mają na głowach kominiarki, a jeden z nich trzyma niebezpieczny ostry przedmiot, zaczął uciekać. Jednak sprawcy dogonili go, obezwładnili i siłą zaciągnęli do auta, a następnie wywieźli go poza teren jego osiedla, zatrzymując się w polu. Tam, uderzając go w twarz, grozili mu uszkodzeniem ciała, próbując wymusić na nim zwrot pieniędzy. Potem zostawili go samego w tym miejscu” – czytamy w policyjnym komunikacie. Nastolatek nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Zatrzymani będą odpowiadać za bezprawne pozbawienie wolności 15-latka i zmuszanie go przemocą oraz groźbą do określonego zachowania w celu wymuszenia wierzytelności. Grozi im kara 5 lat pozbawienia wolności. Wobec 20-latka prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym, a także zakazu opuszczania kraju. W czwartek do prokuratury zostali doprowadzeni dwaj 17-latkowie, a o losach 16-latka zdecyduje sąd rodzinny.

