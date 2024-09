Polała biopaliwem płomienie, doszło do potężnej eksplozji. Trzy kobiety w szpitalu

Jak podaje TVN24, zdarzenie miało miejsce 8 września wieczorem. Na jednej z prywatnych posesji miało miejsce spotkanie trzech kobiet. W pewnym momencie jednak z nich wlała biopaliwo do kominka. Doszło do nieszczęścia.

Śląsk. Eksplozja biopaliwa. Trzy kobiety w szpitalu

Więcej informacji redakcji stacji telewizyjnej przekazał młodszy aspirant Kamil Kubica – oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Jak wstępnie ustalono, jedna z kobiet postanowiła wlać substancję na otwarty płomień, który unosił się nad biokominkiem. Wtedy doszło do eksplozji. – Poszkodowane w tym zdarzeniu zostały dwie bytomianki w wieku 24 i 51 lat oraz 44-letnia właścicielka posesji – wskazał funkcjonariusz.

Na miejsce wezwano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna z kobiet wymagała pilnego przetransportowania do pobliskiej placówki medycznej. Mundurowi przy tej okazji wskazują, jak ważne jest to, by w sposób właściwy obchodzić się z łatwopalnymi substancjami.

