Skandal w Świnoujściu, niemiecka impreza na obszarze chronionym. Gorzki komentarz władz miasta

Jako pierwsza o skandalicznej sytuacji poinformowała redakcja iswinoujscie.pl. 7 września na platformie YouTube, na kanale lokalnego serwisu, opublikowano film. Słychać na nim wyraźnie, jak duży hałas towarzyszył imprezie. Widać tam też liczne namioty, które rozbili festiwalowicze.

Problem w tym, że „niemiecki festiwal” zorganizowano „w rezerwacie Natura 2000” – komentuje źródło.

Prezydentka Świnoujścia: Też jestem bardzo zirytowana

Dziennikarze twierdzą, że bilety na wydarzenie można było zdobyć jedynie poprzez niemiecką stronę internetową. Zorganizowali go jednak nie u siebie, ale w Polsce, na wyspie Karsibór. Leży ona między Zalewem Szczecińskim a Starą Świną (województwo zachodniopomorskie). Mieszka na niej około tysiąca osób.

Media przypominają, że jest to teren chroniony, objęty programem Natura 2000 (Unii Europejskiej). Tymczasem głośny bas i sample perkusyjne, które dudnią w tym miejscu, mogą spłoszyć zwierzęta, potrzebujące czuć się bezpiecznie na wyspie.

Do sprawy odniosła się w sobotę Joanna Agatowska. Prezydentka Świnoujścia przyznała, że co i rusz otrzymuje „informacje od zdenerwowanych mieszkańców Wyspy Karsibór o uciążliwościach wywołanych nielegalnie zorganizowaną imprezą techno”. Zapewniła, że „rozumie” ich, zresztą sama jest tym „bardzo zirytowana”. „Tym bardziej że czujemy się oszukani” – napisała.

Jak wyjaśniła w poście na Facebooku, urząd miasta – konkretnie wydział promocji – na początku sierpnia otrzymał e-maila od osób reprezentujących organizatora. Nie napisano w nim jednak, że pojawią się „tak daleko idące uciążliwości”. „Impreza w opisanym charakterze nie podlegała nawet formalnemu zgłoszeniu, gdyż – w oparciu o prawo – tylko imprezy o charakterze masowym, czyli o ilości uczestników powyżej 1000 osób (...) podlegają opiniowaniu przez służby administracyjne miasta” – czytamy.

Karsibór. „O sytuacji poinformowana zostanie ambasada Niemiec”

„Jeśli przeczytacie maila, to zobaczycie sami, jaki cyniczny wybieg został zastosowany przez organizatorów. Nie zgadzam się z takimi zagrywkami! Było to bardzo nieuczciwe z ich strony” – ocenia przedstawicielka władz miasta. Urzędnicy mają jednak dane organizatorów. Poinformowali o krokach, które zostaną teraz podjęte. „O sytuacji zostanie poinformowana Ambasada Niemiec, gdyż są to karygodne zachowania, które narażają na szwank wzajemne zaufanie i polsko – niemieckie relacje dobrosąsiedzkie” – podkreśla prezydentka.

Agatowska zapewnia, że razem ze współpracownikami „próbuje znaleźć rozwiązanie, umożliwiające skuteczne przerwanie tej imprezy”. „Fakty są jednak takie, że polskie prawo nie odpowiada na takie sytuacje od strony administracyjnej i obecnie wyłącznie Policja może podjąć interwencję” – wskazuje prezydentka Świnoujścia. W tej sprawie zwróciła się jednak do komendanta miejscowej policji. „Wyraziłam więc oczekiwanie, że doprowadzi skutecznie do zagwarantowania ciszy nocnej w obszarze wyspy Karsibór” – czytamy (chodziło tutaj o noc z soboty na niedzielę).



