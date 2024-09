Wędkarski rekord, a potem zwrot akcji. Ta ryba może jeszcze urosnąć

Stanowy rekord dla Austina Andersona, wędkarza z Teksasu, w kategorii „złap i wypuść” został przyznany w piątek, trzy miesiące po złowieniu 10 czerwca w zbiorniku wodnym w Austin gigantycznego bawoła małogębowego (Ictiobus bubalus). Ryba ważyła 71 funtów, czyli ponad 32 kilogramy.

Przyznanie zaszczytnego tytułu ogłoszono w mediach społecznościowych Teksańskich Parków i Dzikiej Przyrody (Texas Parks and Wildlife). „Zobaczcie, co nadal pływa w Lady Bird Lake. Ten bawół małogębowy o wadze 71 funtów jest nowym rekordem stanu i został wypuszczony, aby jeszcze trochę urosnąć” – przekazano.

Oznacza to więc, że na tym historia rekordowego bawoła małogębowego z Austin może się nie skończyć. Pływająca w zbiorniku Lady Bird Lake ryba czeka na kolejnego szczęśliwca, który zrobi sobie z nią zdjęcie i zgarnie zaszczytny tytuł.

Do rekordu świata brakło trzech kilogramów

Choć w swojej kategorii jest to największa w historii złowiona ryba, wcale nie jest ona rekordowa w pozostałych kategoriach. Ten zaszczyt przypada rybie złowionej w kategorii „wędka i kołowrotek” i wynosi o ponad 11 funtów więcej – 82,22 funta, czyli ponad 35 kilogramów.

Rekord ten padł w 1993 roku w Athens Lake. Dokonał go Randy Collins. Co więcej, jest on nie tylko rekordem Teksasu, ale i całego świata dla tego gatunku.

Czym są bawoły małogębowe?

Bawoły małogębowe są rybami rodzimymi dla rzeki Missisipi i jej głównych dopływów oraz otaczających wód. „Gatunek ten występuje również w zlewiskach Zatoki Meksykańskiej od Alabamy do zlewni rzeki Rio Grande. W Teksasie bawoły małogębowe występują w większości dużych strumieni, rzek i zbiorników wodnych z wyjątkiem Panhandle” – informują Teksańskie Parki i Dzika Przyroda.

Wyglądem ryby te przypominają bawoły wielkogębowe, z wyjątkiem jaśniejszego ubarwienia i „charakterystycznego pyska przypominającego przyssawkę”. Mogą one żyć ponad 100 lat i często są błędnie identyfikowane jako karpie pospolite.

