Tak młodzież żegnała wikarego z Drobina. Dziękowali mu „za szczerość i otwarte serce”

Niedługo po wybuchu skandalu, gdy 7 września w pokoju wikarego ujawniono ciało młodego mężczyzny a służby prowadziły tam czynności, płocka diecezja podjęła kroki. Duchowny „został natychmiast zawieszony w swoich obowiązkach, otrzymał polecenie opuszczenia parafii i zamieszkania poza nią, do czasu wyjaśnienia sprawy” – informowała doktor Elżbieta Grzybowska – rzeczniczka prasowa płockiej kurii. 10 września ujawniono wyniki sekcji zwłok. Duchowny został już przesłuchany – tak jak gosposia z parafii w Drobinie. Zabezpieczono też nagrania z monitoringu.

Dziennik „Fakt” podaje, że w przeszłości wikary cieszył się autorytetem wśród młodzieży. W wyjątkowy sposób pożegnali go, gdy kończył pracę w jednej ze szkół.

Drobin. Tak wikarego żegnała młodzież

Redakcja podaje, że duchowny uczył kilka lat temu w szkole ponad podstawowej w Dobrzyniu nad Drwęcą (woj. kujawsko-pomorskie). Pięć lat temu jednak odszedł stamtąd. Wówczas na stronie parafii ciepło go pożegnano. Przy okazji możemy dowiedzieć, że był on zaangażowany w „młodzieżowy wolontariat, parafialne moderowanie Kościoła Domowego i pełnił funkcję dekanalnego duszpasterza młodzieży”. W jedną z niedziel uroczyście pożegnał go ksiądz proboszcz oraz grupy duszpasterskie. Dziękowano mu za jego „gorliwą posługę kapłańską”.

Zrobiły to także osoby zaangażowane w wolontariat młodzieżowy. „Cudowne dwa lata pełne obecności Boga, pełne dobra i otwarcia się na innych ludzi, zwłaszcza tych potrzebujących pomocy” – czytamy. Dziękowali mu „za szczerość i otwarte serce, za czas, siły i talenty, za inspirujące kazania i wszelkie dobro, które stało się ich udziałem”.

„Urządzali imprezki i pili alkohol”

„Fakt” rozmawiał niedawno z parafianami, którzy mieli wiedzieć, co działo się niekiedy w domu księży. – Słyszeliśmy, że coś tam się dzieje, ale żeby aż tak? – zastanawiała się jednak z mieszkanek. Lokalni obserwatorzy także twierdzą, że mieli świadomość, iż ludzie rzekomo „zjeżdżali się tam, urządzali imprezki i pili alkohol”. – Ale większość w to nie wierzyła. Ksiądz przecież powinien być wzorem. No to wyszło szydło z worka – powiedziała jedna z osób.

