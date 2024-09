Przerażające odkrycie na Górze Chełmskiej. „Antywampiryczny pochówek”

Na Górze Chełmskiej (województwo lubelskie) trwa właśnie remont muru ogrodzeniowego, który znajduje się w pobliżu dawnych ogrodów biskupów unickich. Prace zostały jednak przerwane.

Przypadkiem natknięto się tu bowiem na tajemnicze szczątki.

Na Górze Chełmskiej miał miejsce pochówek antywampiryczny?

Archeolodzy podejrzewają, że dawno temu odbył się tam nietypowy pochówek. Co na to wskazuje? Szczątki nie zostały złożone w grobie – w jednym kawałku, ale najwyraźniej najpierw oddzielono umyślnie głowy od reszty ciał. W ten sposób pochowano dwoje dzieci, których kości znajdowały się w pobliżu jednego z drzew. WKZ zwraca uwagę, że jest to bardzo interesujące odkrycie. „Już samo odnalezienie pochówków w miejscu, które według przekazów historycznych nie było identyfikowane z żadnym ze znanych cmentarzy na Górze Chełmskie, stanowiło sensację” – czytamy.

To, co jednak było zdecydowanie najciekawsze, to wspomniany już rodzaj pochówku. Badaniami znaleziska zajmuje się doktor Stanisław Gołuba, który twierdzi, że „był to pochówek atypowy”. Zwrócił uwagę na oddzielenie czaszki od tułowia „i wtórne złożenie czaszki do jamy grobowej twarzą do ziemi oraz ułożenie na tułowiu zmarłego kamieni”. Poza tym miejsce to było prawdopodobnie oznaczone – dwoma słupami, od wschodu i zachodu – na co wskazują dołki.



Dlaczego jednak w ten sposób chowana była część zmarłych? Oddzielenie głowy, którą umieszczano twarzą do ziemi, a także umieszczenie na ciele kamienia lub kilku praktykowano, by nie dopuścić do wyjścia z grobu istoty spoza tego świata. Takiej, która miała złą aurę – demonicznej.

Szczątki zostaną teraz poddane analizie antropologicznej – zapowiada lubelski WKZ.



Nietypowy pochówek. Pierwsze takie odnalezione szczątki mają ponad tysiąc lat



Warto dodać, że pochówki antywampiryczne, które odnajdywane są w miejscach zamieszkiwanych przez Słowian, praktykowano, by uniemożliwić wyjście z grobu strzygi, upiora czy – jak sama nazwa wskazuje – wampira. Niekiedy ciała przed włożeniem do grobu krępowano jeszcze sznurami.



W Polsce pierwsze tego typu odkrycia pochodzą z X do XIII wieku. Praktykowanie tego typu rytuałów wciąż miało się wtedy dobrze, mimo faktu, że chrześcijaństwo nie uznaje ich. Pogańskie wierzenia wciąż wywoływały jednak wśród danej społeczności żywe emocje i były podtrzymywane.



