Koszmarny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Prokuratura przekazała nowe informacje

Do zdarzenia doszło na Trasie Łazienkowskiej. Jeden z pojazdów uderzył w tył drugiego, a wtedy auto jadące z przodu wbiło się w barierki. W pojeździe znajdowała się rodzina i dwoje dzieci. Niestety – zostały osierocone, bo zdarzenia nie przeżył ich tata. Choć wszyscy pasażerowie trafili do szpitala w ciężkim stanie, to jednak – jak podaje Wirtualna Polska – obecnie ich stan jest stabilny. Rzecznik warszawskiej prokuratury przekazała portalowi, że kobieta – mama dzieci – odzyskała już przytomność.

Jak się okazuje, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście przesłuchała już trzech mężczyzn, których zatrzymano w związku z tym tragicznym zdarzeniem.

Trasa Łazienkowska. Trwają poszukiwania mężczyzny

WP o wypadku rozmawiała z rzecznikiem okręgowej prokuratury – prok. Piotrem Antonim Skiba. – Czynności z trzema mężczyznami są wykonywane w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście – przekazał portalowi. Dodał, że „czwarty mężczyzna jest poszukiwany”. Wiadomo, że jest to obywatel Polski – śledczy znają jego tożsamość.

Dziennikarze zapytali wprost rzecznika prokuratury, czy mógł on kierować pojazdem, gdy doszło do wypadku. Prok. Skiba przyznał, że takie podejrzenia są. – Natomiast zobaczymy, co wyjdzie z protokołów przesłuchań pozostałych mężczyzn. Na tym etapie nie mogę powiedzieć, czy będą oni przesłuchiwani w charakterze świadka, czy podejrzanych. We wtorek będziemy dysponować większą wiedzą – wskazał.

Warszawa. Kobieta, która jechała w drugim pojeździe, nie odzyskała jeszcze przytomności

WP podaje, że w pojeździe, którym jechali młodzi ludzie, była kobieta. Mężczyźni ci twierdzili po wypadku, że to ona rzekomo kierowała autem. Obecnie znajduje się w szpitalu, w stanie śpiączki.

Miejski Reporter 15 września podawał, że do zdarzenia doszło w środku nocy na wysokości Torwaru – w kierunku Pragi. „Pojazdy od miejsca zdarzenia przejechały jeszcze około 200-300 metrów” – relacjonował na Facebooku. Jak informował, żaden z zatrzymanych mężczyzn nie przyznał się do winy.

