Trudny QUIZ na dobry początek tygodnia. Odpadniesz już na 4. pytaniu!

Weekend jak zwykle minął za szybko. Tym razem poniedziałek, nie dość że przyniósł konieczność powrotu do codziennych obowiązków, to jeszcze okazał się wyjątkowo mroźny. Na małą poprawę nastroju mamy dla was najnowszą odsłonę naszego wyjątkowo trudnego QUIZU z wiedzy ogólnej.

Jeśli chcecie zdobyć komplet punktów, musicie odpowiedzieć poprawnie na dziesięć pytań z różnych dziedzin m.in. geografii, sportu, kultury czy polityki. Każde pytanie zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru. Wasze zadanie polega na tym, żeby zdecydować, czy dane zdanie jest prawdziwe czy też fałszywe. Możecie zastanawiać się tak długo jak chcecie, ponieważ czas na udzielenie odpowiedzi nie jest w żaden sposób limitowany. To jak, podejmiecie wyzwanie?