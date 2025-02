W 20 minut wędkarz dwukrotnie pobił rekord. Wypchaną rybę zachowa jako trofeum

Już w piątek informowaliśmy o ogromnej niszczuce długonosej (Lepisosteus osseus) złowionej przez Davida Confaira z miejscowości Secretary w amerykańskim stanie Maryland, dzięki której mężczyzna odzyskał rekord stanu. Teraz wędkarz podzielił się szczegółami ze swojego rekordowego połowu. Okazuje się, że tego dnia rekord udało mu się pobić dwukrotnie!

5 lat czekał na odzyskanie rekordu. W 20 minut pobił go dwa razy!

Do pobicia rekordu doszło 8 lutego około godziny 8 rano lokalnego czasu na Marshyhope Creek, dopływie rzeki Nanticoke na wschodnim wybrzeżu Maryland. David Confair na rybach był z kolegą – Grantem Usiltonem.

– Łowimy w tym miejscu, dryfując moją łodzią, od około siedmiu lat, i to świetne miejsce na duże niszczuki. Myślę, że gromadzą się tam na tarło wiosenne w wodzie o głębokości około 15 stóp (4,5 metra) – opowiedział 50-letni wędkarz w rozmowie z portalem „Outdoor Life”. – Nie walczą zbyt mocno, bo woda jest zimna – dodał.

I dlatego pierwszą ogromną rybę wędkarz wciągnął do łodzi „w zaledwie minutę czy dwie”. Jego ręczna waga pokazała 19 funtów (około 8,6 kilograma), co już było wynikiem na rekord stanu. – Ale łowiliśmy dalej, a 20 minut później złapałem kolejną dużą sztukę, przyciągnąłem ją do łodzi, a Grant złowił ją w podbierak. Wiedziałem, że jest większa niż ta, którą właśnie złapałem, i byłem prawie pewien, że mam nowy rekord – relacjonował wędkarz.

Mężczyźni zauważyli, że złapana niszczuka mocno krwawi. Dlatego David Confair postanowił natychmiast wrócić do przystani i zważyć rybę na certyfikowanej wadze, zanim ubytek krwi przełoży się na jej wagę. – Grant nie chciał wracać. Uważał, że wzdłuż tego spadku są jeszcze większe niszczuki i chciał pobić rekord… Ale to moja łódź i powiedziałem: „Wracamy” – opowiedział Confair ze śmiechem.

Na certyfikowanej wadze w Cambridge w stanie Maryland okazało się, że ryba ma 20,5 funta (9,3 kg) i mierzy 49,5 cala (125,7 cm). W ten sposób Confair odzyskał rekord, który wcześniej również należał do niego, gdy w 2019 roku złowił niszczukę długonosą o wadze 17,9 funta (8,1 kg). Jego rekord już rok później 2 marca 2020 roku pobiła ryba złowiona przez Samsona Matthewsa także w Marshyhope Creek, która miała 18,3 funta (8,3 kg). Teraz z kolei obie złowione przez 50-latka ryby pobiły tamten rekord.

Gigantyczna ryba złapana przez wędkarza stanie się jego trofeum. – Nie wiem, czy kiedykolwiek złapię większą niszczukę długonosą, więc tę większą rybę przekażę do wypreparowania u wypychacza zwierząt – wskazuje.

Wędkarz radzi, jak łowić ryby giganty

David Confair złowił oba giganty używając dwuhaczykowego zestawu sabiki z haczykami nr 4 oraz małych kawałków pokrojonej dorosomy jako przynęty.

– Ważne jest, aby trzymać przynętę tuż nad dnem, bo jeśli leży na dnie, sumy ją zabierają – wskazuje. – Dlatego też dryfujemy łodzią, aby móc trzymać podwójne zestawy przynęt tuż nad dnem i z dala od sumów – dodaje.

