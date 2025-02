Polskie disco polo w najsłynniejszym lokalu na świecie. Turystka pokazała nietypowe nagranie

New York Cafe w Budapeszcie jest uważana za jedną z najpiękniejszych kawiarni na świecie. Wyprzedza nawet słynne Cafe Central w Wiedniu czy praską Cafe Imperial.

Zenek i Sławomir w słynnej kawiarni w Budapeszcie

Turystka z Polski, która odwiedziła w ostatnich dniach słynny lokal, postanowiła pochwalić się w mediach społecznościowych relacją z wizyty. Jak się okazuje, muzyk, który grał akurat koncert na żywo, sprawił jej niemałą niespodziankę. Po tym, jak dowiedział się, że kobieta pochodzi z Polski, postanowił zagrać specjalnie dla niej dwie popularne piosenki disco polo.

„Czy ktoś by mi uwierzył, gdybym napisała, że wczoraj w New York Café w Budapeszcie pan grający na skrzypcach zapytał nas, skąd jesteśmy i po usłyszeniu, że z Polski, zagrał nam »Przez twe oczy zielone« i «Miłość w Zakopanem«? Nie? To dobrze, że mam nagranie” – napisała turystka we wpisie zamieszczonym w sieci.

twitter

New York Cafe – co to za miejsce?

Budynek, w którym mieści się New York Cafe, został zaprojektowany przez Alajosa Hausznamma. Do użytku oddano go w 1894 roku. Uwagę zwracało przede wszystkim niezwykle eklektyczne wnętrze, które było utrzymane w stylu włoskiego renesansu. W środku królowały marmury i liczne złote freski, a także wyjątkowa złota sztukateria oraz ozdobne lampy.

W przeszłości lokal był niezwykle popularny wśród budapeszteńskiej bohemy literackiej. W New York Cafe spotykali się pisarze, muzycy czy malarze. Co ciekawe, po II wojnie światowej znacząco zmieniono charakter tego miejsca. Stylowa kawiarnia została przerobiona na sklep sportowy.

Dopiero w 2001 roku tym wyjątkowym miejscem zainteresowała się Grupa Boscolo, która postanowiła przywrócić lokalowi jego pierwotną funkcję. Dzięki pomocy architekta Asama Tihany udało się przywrócić charakter wnętrza przypominający ten z końca XIX wieku. Aktualnie w budynku mieści się hotel a na pierwszym piętrze znajduje się kawiarnia.