Policja szuka tego mężczyzny. „Napastował 15-latkę”

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie opublikowała wizerunek mężczyzny, który miał „napastować 15-letnią dziewczynę”. Jest poszukiwany.

Mundurowi zwrócili się o pomoc w namierzeniu podejrzanego do internautów za pośrednictwem Facebooka.

Wielkopolska. Służby z Gniezna poszukują mężczyzny. Chodzi o czyn, do którego doszło w ubiegłym tygodniu.

Kamera monitoringu w jednym z autobusów, na pokładzie którego dojść miało do incydentu, nagrała twarz mężczyzny. Policjanci chcą ustalić jego tożsamość. Poszkodowana miała być „napastowana” na początku ubiegłego tygodnia – 14 stycznia rano. Zbiorkom jechał z osiedla Winiary do centrum miasta. Do samego zdarzenia miało dojść na wysokości Ronda Polskiego Czerwnego Krzyża.

Jak podaje KMP w Gnieźnie, sprawą zajmuje się aspirant Leszek Linetty – policjant z wydzału kryminalnego. Funkcjonariusz „prosi o zgłoszenie się świadków zdarzenia bądź osób, którzy mogą rozpoznać sprawcę” – czytamy.



„Wszystkie osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, pod numerem telefonu: 47 77 21 286, dyżurnym policji w Gnieźnie, pod numerem: 47 77 21 211 lub o osobisty kontakt z Komendą Policji w Gnieźnie” – brzmi komunikat służb. Funkcjonariusze zapewniają wszystkim świadkom incydentu lub osobom, które są w posiadaniu pomocnych informacji pełną anonimowość.

