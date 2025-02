Grypa paraliżuje polskie szkoły. Rodzice mają powody do niepokoju

Grypa staje się ostatnio w naszym kraju coraz większym problemem. – Trwa fala epidemiczna grypy i innych infekcji dróg oddechowych. Do centrum e-Zdrowia, gdzie raportuje ok. 50 proc. przychodni, zgłoszono od września około miliona przypadków grypy – mówił szef GIS Paweł Grzesiowski dodając, że od początku sezonu mogło zachorować na grypę nawet około 2-2,5 miliona Polaków. Główny Inspektorat Sanitarny informował PAP, że tylko w styczniu lekarze zdiagnozowali ok. 300 tys. zachorowań.



Grypa paraliżuje polskie szkoły

Sezon chorobowy to ogromne wyzwanie dla polskich szkół. Wiele placówek zgłasza spore problemy z kadrą – przez to, że nauczyciele chorują, konieczne jest odwoływanie lekcji albo łączenie klas i organizowanie zajęć opiekuńczych. Wystarczy, że kilka osób zgłosi L4 a w szkole nie będzie nie tylko lekcji, ale mogą być również problemy z odpowiednią opieka nad dziećmi.

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę na fakt, na problem zwolnień lekarskich nakładają się zgłaszane od wielu tygodni trudności kadrowe w szkołach. W trakcie spotkania ze związkami zawodowymi przedstawiciele MEN podali, że każdego tygodnia realizowanych jest ponad 2,2 mln ponadwymiarowych godzin.

Braki kadrowe w szkołach

Wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak przeliczyła, że przekłada się to na blisko 11 tys. brakujących nauczycieli. Za część tej sytuacji winę ponoszą właśnie liczne zachorowania. Jednak niektóre braki kadrowe są stałe. Portal Dealerzy wiedzy informował, że na koniec stycznia w nauczycielskich bankach ofert pracy było 6876 wakatów, z czego od początku 2025 roku dodano już 4473 nowych.

Zgodnie z prawem nauczyciel może pracować na 1,5 etatu, jednak może dostać tzw. zastępstwa doraźne w kryzysowych sytuacjach. A te trwają niekiedy nawet kilka miesięcy. W ten sposób w placówkach łatane są dziury, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i ryzyko odwoływania kolejnych szkolnych zajęć.

