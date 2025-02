Popularny ksiądz zszokował internautów. Opublikował zdjęcie z wybranką serca

Jezuita Krzysztof Dzieńkowski zbudował sobie w sieci niemałą popularność. Sam jego profil na Instagramie śledzi ponad 46 tys. osób, a kolejne osoby regularnie oglądają jego materiały na platformie YouTube. Nikt jednak nie mógł spodziewać się takiego wpisu.

Popularny jezuita zszokował internautów zdjęciem ze swoją wybranką serca

Wpis, który tak zaskoczył internatów, pojawił się w sieci na samym początku tygodnia. Na dołączonym do niego zdjęciu widzimy jezuitę przytulonego do katolickiej influencerki Klaudii Domańskiej. „Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela” – czytamy przy zdjęciu. Do wszystkiego dołączone są dwie ikonki: pierścionek i białe serce.

„Kochani, zdecydowałem się odejść z zakonu jezuitów i podjąć kroki w kierunku małżeństwa poświęconego Bogu w misji. Liczymy na waszą modlitwę i wsparcie” – czytamy w emocjonalnym wpisie.

„Dalej będziemy działać dla królestwa Bożego, razem”

Krzysztof Dzieńkowski i Klaudia Domańska zapewniają, że pomimo tak wielkiej zmiany, tak wiele się tak naprawdę nie zmieni. „Dalej będziemy działać dla królestwa Bożego, razem” – piszą na Instagramie.

„W przyszłości podzielimy się więcej w szczegółach tym Bożym prowadzeniem, a na teraz niech wystarczy tyle. Błogosławimy!” – czytamy.

instagram

Rekordowa liczba polubień pod zdjęciem byłego jezuity i jego partnerki

Choć nie do końca wiadomo, jakie reakcje wywołał u internautów wpis, ponieważ komentarze pod zdjęciem zostały wyłączone, to wiadomo, że wywołał on niemałe poruszenie.

Widać to przede wszystkim po ilości polubień. Dla porównania poprzednie zdjęcie Krzysztofa Dzieńkowskiego polubiły 264 osoby, a poprzednie zdjęcie Klaudii Domańskiej 172 osoby. Fotografie, przy której para ogłosiła związek, do tej pory polubiły już 2593 osoby.

Czytaj też:

Nie żyje ceniony biskup. Warszawa żegna duchownegoCzytaj też:

Nawrocki zignorował apel księdza. Padły mocne słowa