Piękna wędkarka złowiła gigantyczny okaz. „Zrobił kilka młynków, zmiękły mi nogi”

O takiej rybie, jaką złowić udało się Agnieszce Warchołek, marzy niejeden wędkarz – i to z długim stażem. Złowienie Salmo nie było łatwym zadaniem, mieszkanka Małopolski przyznaje, że gdy okaz „zrobił kilka młynków przy powierzchni, zmiękły jej nogi”. O swoich zmaganiach opowiedziała w rozmowie z miesięcznikiem „Wiadomości Wędkarskie”.

„Życiówka”

Swoje pierwsze kroki młoda kobieta stawiała w Tylmanowej (powiat nowotarski). Wtedy złowiła pierwszego pstrąga potokowego na suchą muchę. Z czasem kompletowała swój sprzęt wędkarski, by przez kolejne lata spędzać niemal każdą wolną chwilę nad wodą – zarówno w dni zimne, letnie, jak i upalne. Tej dyscyplinie, uznawanej przez wielu za sportową, zawdzięcza między innymi nabranie pokory i wytrwałości.

Dwa pierwsze pstrągi o znaczącym rozmiarze złowiła w pewien weekend, który pamięta dobrze. Był to przełom – złowiła okazy o długości 58 i 60 centymetrów. Z pierwszym poradziła sobie sprawnie, ale drugi „dał jej popalić”. W pewnym momencie, przy kolejnym „odjeździe” poszła za rybą, co niestety skończyło się źle. „Pośliznęłam się w płytszej wodzie” – opowiada, jednak dopiero po dłuższej chwili zorientowała się, „jak mocno rozbiła kolano na pokrytej glonami skałce”. To pokazuje, jak pochłonięta była połowem, że nawet nie zdawała sobie sprawy z odczuwanego bólu. „Gdy emocje opadły, zaczęłam odczułam skutki swojej wywrotki. Okazało się, że kolano jest lekko rozcięte i tak spuchnięte, że trudno mi było zginać nogę” – wyznała. Oba pstrągi wróciły do wody.

Chociaż okaz miał trofealne wymiary, to jednak następnego dnia rano wędkarka, po dotarciu do głębokiej bania pod przeciwnym brzegiem, pobiła kolejny rekord życiowy. „To był duży pstrąg. Gdy zrobił kilka młynków przy powierzchni, nogi mi zmiękły. Był znacznie większy niż się spodziewałam i już wiedziałam, że jeśli uda mi się go wyholować, będzie to moja nowa życiówka” – wyznała.

Rekord Polski? Pstrąg mierzył 81 cm

Na swoim facebookowym profilu pochwaliła się, że okaz mierzył aż 65 cm. Zebrała liczne gratulacje w sieci. Warto dodać, że Salmo w Polsce osiąga maksymalnie do 80 cm. W listopadzie ubiegłego roku „WW” informowały, że dotychczasowy rekord największego złowionego pstrąga potokowego złowił Kamil Kachel, który zgłosił zdobycz w kategorii długości ryby. Jego Salmo miał 81 cm.

Okaz wyciągnął z Skawy (rzeka na terenie województwa małopolskiego). „WW” nagrodziły pasjonata

