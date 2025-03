Tak mogły wyglądać ostatnie tygodnie Jaworka. W domu znaleziono notatki

Jacek Jaworek to jeden z najgroźniejszych polskich przestępców ostatniej dekady. W połowie 2021 roku zabił w niewiekiej wsi na Śląsku bratową, brata i bratanka. Jak wyglądały ostatnie tygodnie życia zabójcy? 55-latek ukrywał się u ciotki w Dąbrowie Zielonej przez ponad pół roku. Prokuratura, dzięki zeznaniom 75-latki, dowiedziała się, jak wyglądała egzystencja przestępcy. Dziennik „Fakt” przypomina, że zatrzymano ją na początku sierpnia.

Starsza kobieta przyznała, że ukrywała krewnego – mówi prok. Tomasz Ozimek, który jest rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Dąbrowa Zielona. Co znaleziono w domu 75-letniej ciotki Jaworka?

Dom ciotki Jaworka został przeszukany. W środku znaleziono kilka telefonów – biegli poddali je analizie. Na jednym odkryto ślady daktyloskopijne zabójcy – ujawnia w rozmowie z redakcją gazety prok. Ozimek. Póki co nie ma jeszcze opinii o wykonywanych połączeniach z aparatów. Możliwe, że dzięki nim śledczy dowiedzą się, gdzie Jaworek ukrywał się, zanim poprosił o pomoc ciotkę (miał przebywać u niej około osiem miesięcy).

W domu 75-latki znaleziono też notatki 55-latka. Śledczy czekają jeszcze na opinię w sprawie broni, której Jaworek użył, by pozbawić się życia. Znaleziono ją przy jego zwłokach. Wstępnie przypuszcza się, że to właśnie z niej oddał strzały w kierunku bliskich w 2021 roku.

„Fakt” pisze, że wciąż nie wiadomo na pewno, co Jaworek robił po ucieczce z miejscowości Borowce przez okres ponad dwóch lat. Możliwe, że przebywał za granicą – jak podejrzewa prokuratura. Będzie to ustalane.

Zabójca miał problemy z poruszaniem się, z oddychaniem. Chorował m.in. na cukrzycę

Wcześniej o śmierci Jaworka pisał między innymi dziennik „Gazeta Wyborcza”. Redakcja wskazywała, że w płucach 55-latka znajdowało się dużo wody – dwa litry. Miał też mocno przerośnięte serce. Chorował na chorobę wieńcową i cukrzycę, które wyrządziły wiele szkód w jego organizmie. Co skłoniło go do powrotu na Śląsk, o ile w ogóle opuścił region? Możliwe, że właśnie problemy zdrowotne i brak możliwości prowadzenia normalnego życia. Potrójny zabójca musiał nieustannie oglądać się za siebie i uważać, by nie wpaść w ręce służb.

Przy ciele Jaworka znaleziono też kijki (takie, jakie używa się podczas szybkiego marszu, dyscypliny sportowej znanej jako nordic walking). Miał problemy z poruszaniem się, a także oddychaniem. Są to jednak ustalenia niepotwierdzone przez prokuraturę, która nie ujawnia informacji dotyczących sekcji zwłok 55-latka.

Warto przypomnieć, że zwłoki mężczyzny odnaleźli pracownicy komunalni. Leżały kilkaset metrów od posiadłości 75-letniej ciotki, przy wiacie grillowej.

Czytaj też:

O śmierci muzyka disco-polo mówiła cała Polska. Prokuratura zabrała głosCzytaj też:

Akcja CBA w siedzibie NSZZ „Solidarność”. Zabezpieczono dokumenty