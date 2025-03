Ta grupa krwi zwiększa ryzyko raka trzustki. Przełomowe badania naukowców

Od wielu lat lekarze i naukowcy podejrzewali, że istnieje związek między ryzykiem zachorowania na nowotwór trzustki a grupą krwi posiadaną przez pacjenta. Na łamach „Journal of the National Cancer Institute” pojawiły się wyniki najnowszego badania dotyczącego grup krwi.

Grupa krwi a ryzyko raka trzustki. Najnowsze badania naukowców

Naukowcy z Dana-Farber Cancer Institute dowiedli, że osoby, które mają grupy krwi A, B oraz AB, a więc wszystkie inne niż O, są zdecydowanie bardziej narażone na to, że zachorują na nowotwór trzustki. Jeśli weźmiemy pod lupę osoby z grupą krwi O i A, to w przypadku tych drugich ryzyko zachorowania jest wyższe o 32 proc. W przypadku pacjentów z grupą krwi AB rośnie ono do 51 proc. a u osób z grupą krwi B jest o 72 proc. większe.

Jednocześnie naukowcy zaznaczają, że całkowite ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową trzustki wynosi około 1,3 proc. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych diagnozowanych jest blisko 40 tys. pacjentów z tego typu rakiem. Dla porównania – chorych na raka jelita grubego jest blisko 150 tys. rocznie. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej agresywnych typów nowotworów, który bardzo często jest diagnozowany, kiedy stan pacjenta jest mocno zaawansowany.

Ta grupa krwi zwiększa ryzyko raka trzustki. Przełomowe badania

Oprócz grupy krwi czynnikami, które mogą zwiększyć ryzyko zachorowania na raka trzustki wymieniane są: cukrzyca typu 2, otyłość oraz nadwaga, palenie tytoniu, a także historia chorób w rodzinie i przewlekłe zapalenie trzustki.

Specjaliści z Dana-Farber Cancer Institute tłumaczą, że wyniki najnowszych badań pozwolą na przeprowadzenie dokładnych analiz i otworzą nowe możliwości przyjrzenia się mechanizmom dotyczących chorób nowotworowych trzustki. – Dzięki temu w przyszłości będzie możliwe opracowanie bardziej skutecznych metod leczenia – tłumaczył główny autor badania, Brian Wolpin z Harvard Medical School.

