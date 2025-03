Jak opóźnić siwienie? Jedna witamina ma ogromną rolę w tym procesie

Siwienie włosów to naturalny proces, który pojawia się wraz z wiekiem i jest związany z utratą melaniny – pigmentu odpowiedzialnego za kolor włosów. Choć genetyka odgrywa kluczową rolę w tym procesie, istotne znaczenie mają również dieta i styl życia. Jednym z ważnych składników odżywczych, który może pomóc opóźnić siwienie, jest witamina B5, znana również jako kwas pantotenowy.

Jak witamina B5 wpływa na włosy?

Choć powszechnie uważa się, że siwienie jest nieodwracalne, pojawiają się doniesienia sugerujące, że odpowiednia suplementacja może nie tylko opóźniać ten proces, ale także pomóc w repigmentacji włosów.

Jak informuje portal polsatnews.pl, badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego, których praca została opublikowana w czasopiśmie Skin Appendage Disorders, opisali przypadki dwóch pacjentów, u których stosowanie pantotenianu wapnia (czyli połączenia kwasu pantotenowego z wapniem) przywróciło naturalny kolor włosów. Przyjmowanie 200 mg substancji dziennie przyniosło efekty już po miesiącu.

Witamina B5 jest niezbędna dla zdrowia skóry i włosów, pełniąc kilka kluczowych funkcji, które mogą wpływać na opóźnienie siwienia. Wspiera produkcję melaniny, czyli barwnika odpowiedzialnego za naturalny kolor włosów. Kwas pantotenowy odgrywa istotną rolę w jej syntezie, pomagając utrzymać pigmentację, a jego niedobór może przyczyniać się do przedwczesnego siwienia. Dodatkowo odżywia cebulki włosów, wzmacniając mieszki włosowe i poprawiając ich kondycję, co przekłada się na zdrowsze i bardziej odporne na uszkodzenia włosy.

Kwas pantotenowy zapewnia również odpowiednie nawilżenie, wspomagając zatrzymywanie wilgoci we włosach, dzięki czemu stają się one bardziej elastyczne i mniej podatne na łamliwość. Witamina B5 chroni także przed stresem oksydacyjnym, który uszkadza komórki melanocytów odpowiedzialne za produkcję melaniny – działa jako antyoksydant, neutralizując szkodliwe wolne rodniki i spowalniając proces siwienia. Dodatkowo wspomaga regenerację włosów, biorąc udział w metabolizmie komórkowym, co przyczynia się do ich szybszej odnowy i zapobiega osłabieniu oraz matowieniu.

Źródła witaminy B5 w diecie

Aby zapewnić odpowiedni poziom witaminy B5 w organizmie, warto zadbać o jej obecność w codziennej diecie. Bogate źródła kwasu pantotenowego to:

mięso (kurczak, wołowina, wieprzowina),

ryby (łosoś, tuńczyk),

jaja,

produkty pełnoziarniste (brązowy ryż, pełnoziarnisty chleb),

orzechy i nasiona,

warzywa liściaste (szpinak, jarmuż),

rośliny strączkowe,

mleko i jego przetwory.

Jeśli w diecie brakuje produktów bogatych w witaminę B5, można rozważyć suplementację. Kwas pantotenowy często występuje w preparatach multiwitaminowych oraz suplementach wspierających zdrowie włosów. Jednak warto pamiętać, że najlepsze efekty przynosi kompleksowe podejście, obejmujące zdrową dietę, odpowiednią pielęgnację włosów oraz unikanie nadmiernego stresu i używek, które mogą przyspieszać proces siwienia.

Czytaj też:

Naukowcy poszukują Arki Nowego. Trop prowadzi do TurcjiCzytaj też:

Masz tę grupę krwi? Preferują ją kleszcze