Złowił tę samą rekordową rybę dwa razy. Teraz dzieli się radami dla wędkarzy

Ross Gomez ma 50 lat i pochodzi z Teksasu. Jest funkcjonariuszem służby więziennej i muzykiem. Jego historia jest niesamowita z co najmniej czterech powodów. Po pierwsze, w lutym złowił on rekordowego bassa wielkogębowego, który ważył 8,56 kg. Po drugie, to drugi raz kiedy pobił ten rekord. Po trzecie, oba rekordy zdobył wyciągając z wody dokładnie tę samą rybę. Po czwarte… nawet nie celował w połów tego gatunku.

Niesamowita historia wędkarza z Teksasu. Złowił tę samą rekordową rybę dwa razy

Jak sam wędkarz wspomina, dzień w którym złowił rekordową rybę był okropny. Było zimno, mgliście i wietrznie. – Pamiętam, jak powiedziałem żonie: „Jestem szalony, że tu jestem. Jest za zimno” – opowiada Gomez w rozmowie z miesięcznikiem „Texas Monthly”.

Na pomoście nie było nikogo poza nim. – Po prostu poczułem to mocne, mocne szarpnięcie. Ryba zaczęła nabierać żyłkę, a ja pomyślałem: „Wiem, że to duża ryba”. Miałem mały sprzęt, lekką wędkę i kołowrotek, więc pomyślałem: „W porządku, nie chcę jej stracić”. Po prostu bawiłem się hamulcem i trochę ją przeciągałem, aż się zmęczyła. Zacząłem ją wyciągać na powierzchnię i pomyślałem: „O mój Boże, ona jest większa od ostatniej, którą złapałem” – wspomina wędkarz.

Złowił tę samą rekordową rybę dwa razy. „Ktoś mi powiedział, żebym kupił los na loterię”

Wtedy jednak Gomez nie miał jeszcze pojęcia, że to dokładnie ta sama ryba, którą złowił wcześniej. Dopiero następnego dnia zorientował się, że to ona. – W dużej mierze to szczęście. Każdy ma szansę na taką rybę. Wiele osób łowi w tym miejscu. Często tam jestem i znam pewne schematy – opowiada mężczyzna.

Dziennikarze w tej sytuacji mogli zadać tylko jedno pytanie: czy Gomez zamierza złowić tę samą rybę po raz trzeci. – Nie wiem. Ktoś powiedział mi: „Musisz kupić los na loterię”. Nie mam tyle szczęścia! – zażartował wędkarz, który podzielił się z innymi swoją radą: „Przestańcie tak bardzo ruszać przynętą”. – Ludzie mają tendencję do poruszania przynętą w górę i w dół bardzo, bardzo szybko. To raczej powolny ruch w górę i w dół, szczególnie zimą – zdradził.

Czytaj też:

Z dna oceanu prosto na podium. Oto kontrowersyjny zwycięzca konkursu na Rybę RokuCzytaj też:

„Kosmici naprawdę istnieją”. Nagranie rybaka hitem sieci