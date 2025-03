Niebawem zmiana czasu na letni. Złe wieści dla śpiochów

Koncepcja zmiany czasu miała sens, gdy została wprowadzona. Powstała w Niemczech, by zwiększyć wykorzystanie światła dziennego w zakładach przemysłowych. Dziś, gdy fabryki używają sztucznego oświetlenia, ten argument stracił na znaczeniu.

Mimo licznych dyskusji temat zniesienia zmiany czasu ciągle wraca. Parlament Europejski próbował uregulować tę kwestię, ale pandemia COVID-19 skutecznie zatrzymała wszelkie decyzje. Projekt utknął w martwym punkcie i do dziś nie wiadomo, kiedy ponownie zostanie podjęty.

Zmiana czasu na letni już wkrótce. Kiedy?

W najbliższy weekend ponownie przestawimy zegarki. W 2025 roku zmiana czasu na letni przypada na noc z 29 na 30 marca. Wówczas wskazówki przesuniemy z godziny 2:00 na 3:00.

To oznacza, że będziemy spać o godzinę krócej, a nasz organizm może potrzebować kilku dni, by przyzwyczaić się do nowego rytmu. Jeszcze większe wyzwanie czeka podróżnych – jeden błąd w obliczeniach może skutkować spóźnieniem na samolot lub pociąg i utratą pieniędzy.

Koniec przestawiania zegarków? Nic bardziej mylnego

Nie ma co liczyć jednak, że to ostatnia zmiana czasu. Politycy wielokrotnie zapowiadali, że podczas prezydencji w Radzie UE spróbują przeforsować nowe przepisy, ale na razie brak jest konkretnych działań. Oznacza to, że za siedem miesięcy, w ostatni weekend października, znów cofniemy wskazówki. W nocy z 25 na 26 października zegarki przestawimy z 3:00 na 2:00, wracając do czasu zimowego.

Tym razem pośpimy dłużej, a podróżni, nawet jeśli się pomylą, dotrą na miejsce godzinę wcześniej. Jednak pasażerowie nocnych pociągów mogą nie być zachwyceni – ich podróż wydłuży się o dodatkowy godzinny postój.

