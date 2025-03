Dziennikarz gorzko o Meghan Markle. „Oderwana od rzeczywistości”

Carter udzielił wywiadu portalowi Page Six. Opowiedział, jak ponad siedem lat temu redakcja "VF" zdecydowała opublikować zdjęcie Markle.

– Powiedziałem: „Nie mam pojęcia, kto to jest" – przytacza rozmowę z jedną z osób decyzyjnych. – Odpowiedziała: „Ona gra w »Suits« [amerykański serial, który w Polsce znany jest pod tytułem "W garniturach" – przyp. red.]”. Powiedziałem: „Nie mam pojęcia, co to jest, dlaczego mielibyśmy o niej pisać?”. Odparła: „Ponieważ zamierza poślubić księcia Harry'ego” – ujawnia zakulisowe rozmowy.

Popularny dziennikarz o Markle. Padły gorzkie słowa. „Jest oderwana od rzeczywistości”

Carter opowiedział także o samym wywiadzie z księżną. Miała zwrócić się z pytaniem do reportera. – „Przepraszam, czy to wszystko będzie o księciu Harrym? Bo myślałam, że będziemy rozmawiać o moich akcjach charytatywnych i filantropii” – twierdzi kanadyjski dziennikarz. Jak stwierdził, „ta kobieta jest nieco oderwana od faktów i rzeczywistości”.

A co słychać u księcia Harr'yego? Małżeństwo przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyprowadzili się przed laty, rezygnując przy tym z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej.

Dojdzie do deportacji Harr'yego?

W związku z objęciem najwyższego urzędu w Stanach Zjednoczonych przez Donalda Trumpa powrócił temat możliwej deportacji męża Markle. Chodzi o złożone przez niego dokumenty (wnisek wizowy), w którym ten miał rzekomo skłamać w sprawie narkotyków. Warto bowiem przypomnieć, że zgodnie z amerykańskimi przepisami imigracyjnymi osoby ubiegające się o wizę muszą ujawnić swoją historię zażywania narkotyków. Ewentualne przyznanie się do ich stosowania może – choć nie musi – skutkować odmową wydania wizy. Jednak ostateczna decyzja zależy od urzędnika imigracyjnego, który bierze pod uwagę różne czynniki.

